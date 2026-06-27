U Moskvi je otvorena prva škola za odvikavanje od pušenja

Prva škola za odvikavanje od pušenja koja uključuje i odvikavanje od elektronskih cigareta otvorena je u Moskovskom naučno-praktičnom centru za narkologiju.

Nedavno smo organizovali prvu moskovsku školu protiv pušenja, uključujući i vejping. I ako nas neko kontaktira, spremni smo da pružimo svu pomoć i podršku koja mu je potrebna. Sarađujemo sa specijalistima za bolesti zavisnosti, psiholozima i psihoterapeutima. Čak imamo i akupunkturiste. Dakle, svako može da dobije adekvatnu pomoć", rekao je glavni lekar, specijalista psihijatrije koji se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem svih oblika zavisnosti, Anton Masjakin.

On je istakao da mentorski tim uključuje kvalifikovane narkologe, psihologe i terapeute koji rade individualno sa svakim pacijentom, uzimajući u obzir njihove fizičke i psihološke potrebe.

Prema njegovim riječima, škola je već prihvatila prvih 30 pacijenata.

"Više od 10 ljudi je uspješno završilo školu odvikavanja. To je već plus, to je dobro. Ali zašto bismo željeli još? Zato što mnogi tinejdžeri i odrasli to ne vide kao problem", primetio je Masjakin.

Prema riječima specijaliste za zavisnosti, prijatan ukus i miris vejpinga stvaraju lažni osjećaj sigurnosti. Iza maske "ukusnog dima" kriju se ozbiljni i dokazani zdravstveni rizici.

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"Elektronske cigarete sadrže više toksičnih supstanci nego cigarete, poput formaldehida. A druga stvar koju svi zaboravljaju je da je upotreba običnih cigareta ipak ograničena. Dakle, osoba izlazi da zapali, možda popuši jednu, možda dvije. Ali vejpovi su dostupni svuda, mogu da se koriste tokom dužeg vremenskog perioda, a opterećenje štetnim supstancama je veće", objasnio je lekar.

Dodao je da se danas desetine ljudi obraćaju Moskovskom naučno-praktičnom centru za narkologiju u vezi sa zavisnošću od vejpinga.

"Desetine. Što se pretvara u stotine do kraja godine. Naravno, voljeli bismo da vidimo više onih koji žele da prestanu da puše ili koriste elektronske cigarete. Jer je ovo problem. Ne možemo ga tretirati površno", zaključio je Masjakin.

(sputnik srbija)