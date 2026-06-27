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Ekstremne vrućine napravile haos u Evropi: Oštećeni putevi, poremećen saobraćaj

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ATV redakcija
27.06.2026 16:31

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Екстремне врућине направиле хаос у Европи: Оштећени путеви, поремећен саобраћај
Foto: Tanjug / AP / Mauro Ujetto

Toplotni talas koji je zahvatio zapadnu Evropu premjestio se prema centralnim i istočnim dijelovima kontinenta, uz štetu na saobraćajnoj infrastrukturi, pritisak na bolnice i upozorenja vlasti.

U Njemačkoj su vlasti prijavile oštećenja na auto-putevima i otkazivanja vozova, dok su temperature u subotu trebale dostići 40 stepeni Celzijusa. Na dva mjesta izvan Berlina popucao je beton na auto-putu A2, pa je dionica morala biti zatvorena, a njemački list Bild objavio je da je slična šteta zabilježena i drugdje u zemlji.

Dojče Ban i druge željezničke kompanije savjetovale su građanima da ovog vikenda odgode sva putovanja koja nisu neophodna.

„Njemačka saobraćajna infrastruktura ovog vikenda ozbiljno je pogođena rekordnim vrućinama“, saopšteno je.

U gradu Dormagenu evakuisane su desetine štićenika doma za starije nakon što je temperatura u objektu dostigla 35 stepeni.

U Francuskoj su temperature počele slabiti u pojedinim dijelovima zemlje, ali su bolnice ostale pod snažnim pritiskom zbog hitnih stanja povezanih s vrućinom, uključujući srčane udare, toplotne udare i dehidraciju. Pariska bolnička uprava AP-HP aktivirala je krizni plan u svih 38 bolnica nakon gotovo 3.000 pacijenata primljenih u 24 sata, što je za više od trećine iznad uobičajenog nivoa. Veliki dio oboljelih stariji je od 75 godina i zahtijevao je hospitalizaciju.

Zbog opasnih uslova odgođena je i "Povorka ponosa" u Parizu, a otkazan je i trodnevni muzički festival.

U Italiji je Ministarstvo zdravstva saopštilo da je 18 gradova, uključujući Veneciju, Firencu, Bolonju i Milano, pod crvenim alarmom.

U Velikoj Britaniji je potvrđeno da je petak bio najtopliji junski dan otkako se vode mjerenja, s privremenom temperaturom od 37,3 stepena u istočnoj Engleskoj.

Nova analiza grupe Vorld Veder Atribjušn navodi da rekordna toplota i vlaga u Evropi ove sedmice ne bi bile moguće bez klimatskih promjena.

Predsjednik klimatskih pregovora UN-a "COP30" Andre Korea do Lago rekao je da toplotni talas dodatno naglašava hitnost djelovanja i da je nevjerovatna vrućina u Londonu snažan argument da moramo djelovati što je prije moguće, piše AP.

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visoke temperature vazduha

Temperatura

Evropa

vrućina

toplotni talas

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