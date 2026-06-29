Цвијановић најавила: Народна скупштина ће имати задњу ријеч, сутра упућујем захтјев

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић најавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика.
Она је раније данас ову одлуку прогласила деструктивном за витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума, послије чега је Цвијановићева напустила сједницу.
"Овдје је у питању идентитетска ствар. Морала сам да заштитим Српску и тражићу став Народне скупштине Српске", рекла је Цвијановићева.
Република Српска
Цвијановић напустила сједницу након безакоња Бећировића: Одлука о именовању чланова Комисије деструктивна по Српску
Српски члан Предсједништва је истакла да је ријеч о бруталном узурпирању уставних права једног од три конститутивна народа и да ће сутра упутити захтјев Народној скупштини Српске.
Цвијановићева је рекла да нити она, нити њен представник нису присуствовали гласању на сједници Предсједништва о овој одлуци, те указала на бројна кршења Устава и процедуре.
У Предсједништву БиХ, каже Цвијановићева, мисле да могу брутално и незаконито да прегласавају српског члана Предсједништва и српску баштину проглашавају босанско-херцеговачком.
"Народна скупштина Републике Српске имаће главну ријеч", поручила је Цвијановићева.
Она је указала да предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, на данашњој сједници није дозвољавао чак ни да добије ријеч, као ни чланови Секретаријата.
Бања Лука
Сутра више бањалучких насеља и улица без струје
"Ријеч је о осјетљивом питању за сваки народ о којем смо раније расправљали", рекла је Цвијановићева и додала да је Бећировић одлучио да се након 20 година поново бави овим питање прегласавањем.
Она је истакла да је намјера била да се направи циркус и да се странци врате у овај процес.
"Бећировић је себи дао за право и да сам тумачи шта је спољна политика БиХ", рекла је Цвијановићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч1
БиХ
8 ч0
БиХ
11 ч1
БиХ
1 д0
Најновије
20
30
20
21
20
05
20
04
19
50
Тренутно на програму