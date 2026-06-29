"Уколико се крњи Уставни суд буде руководио правом поништиће наметнуте измјене Кривичног закона"

Аутор:АТВ редакција
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Уколико се крњи Уставни суд буде руководио правом, Уставом и основним демократским принципима поводом захтјева Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске за оцјену уставности одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит, једина могућа одлука јесте поништавање наметнутих измјена, изјавио је замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је навео да чињеница да је крњем Уставном суду БиХ било потребно више од шест мјесеци да овај захтјев ставе на дневни ред, говори да је ова правосудна институција свјесно одуговлачила поступак, док је у другим предметима одлучивала знатно брже.
"Ово је прилика да крњи Уставни суд покаже да ли штити Устав БиХ или политичку самовољу неизабраног странца", нагласио је Кошарац.
Према његовим ријечима одлука о овом захтјеву биће тест да ли у БиХ још постоји владавина права или ће се наставити пракса према којој је воља неизабраног странца изнад Устава и институција које једине имају демократски легитимитет да доносе законе.
Он је истакао да је Устав јасан и он каже да законе може доносити искључиво Парламентарна скупштина БиХ, наводећи да ниједан странац, па ни Кристијан Шмит нема уставно овлашћење да намеће законе или мијења постојеће кривично законодавство.
"Уставни суд пред собом има и став Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, који је и сам тражио, а у којем је јасно наведено да `високи представник` нема уставно право да доноси нити намеће законе. О томе да неизабрани странац интервенише у домаће законодавство, беспредметно је чак и причати", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Кошарац каже да досадашња пракса крњег Уставног суда не улива повјерење, истичући да ова институција умјесто да буде чувар уставног поретка, својим одлукама је доказала да легализује урушавање Устава и правног поретка у БиХ.
Крњи Уставни суд БиХ је након више од пола године ставио на дневни ред сједнице оцјену уставности интервенција Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ, преноси Срна.
Апелација Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске за оцјену уставности појединих одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Шмит на дневном је реду сједнице крњег Уставног суда БиХ заказане за 2. и 3. јул.
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