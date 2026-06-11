Kremlj: Ruske banke jače od sankcija

Uprkos proširenju sankcija Evropske unije protiv Rusije i pokušajima da se izazove bankarska kriza, situacija je stabilna i pod kontrolom, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Kako je napomenuo, ruski predsjednik Vladimir Putin je na sastanku sa Vladom govorio o tome da, uprkos određenim poteškoćama i trendovima koji se ogledaju u uzdržanosti investitora i usporavanju, situacija ostaje potpuno stabilna i pod potpunom kontrolom. Dodao je da se isto može reći i za bankarski sektor.

Portparol Kremlja je naglasio da Centralna banka Ruske Federacije pažljivo prati stanje u ovom sektoru i preduzima mjere kako bi očuvala njegovu stabilnost.

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"Kada je riječ o nezakonitim sankcijama usmerenim protiv bankarskog sistema, to nije nova pojava. Naše najveće banke su već dugo pod sankcijama. To ne spriječava banke da ostvaruju značajan profit, razvijaju se, zadrže apsolutnu stabilnost i održe najviše ocjene pouzdanosti", podvukao je on.

Peskov je dodao da na tržištu posluju kompanije koje obezbjeđuju čitav spektar usluga neophodnih za spoljnotrgovinske operacije.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ranije je izjavila da bi novi, 21. paket sankcija EU protiv Rusije mogao da utiče na energetski, finansijski sektor, trgovinu kriptovalutama, kao i ribarsku industriju.

Prema navodima Rojtersa, EU razmatra uvođenje sankcija za oko 170 fizičkih i pravnih lica, uključujući i 90 banaka. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da bi nova lista ličnih sankcija protiv Rusije mogla biti najobimnija u posljednje dvije godine, prenosi RT Balkan.