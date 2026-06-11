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Zaharova: Kijev svake nedjelje bombarduje Evropsku uniju

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ATV
11.06.2026 13:25

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Evropa je u poslednja tri mjeseca zabilježila čak 11 incidenata povezanih sa ukrajinskim bespilotnim letjelicama, izjavila je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

U objavi na Telegramu Zaharova je navela da su se incidenti dogodili na teritoriji više evropskih država, među kojima su Estonija, Litvanija, Finska, Grčka i Letonija

„Ukupno – jedanaest potvrđenih incidenata za tri meseca. Ako stvari nazovemo pravim imenom, Kijev svake nedelje bombarduje Evropsku uniju“, poručila je Zaharova.

  • 23. mart (Litvanija) — Dron je pao u jezero Lavisas, oko 20 kilometara od granice sa Belorusijom.
  • 25. mart (Estonija) — Dron je udario u dimnjak elektrane Auvere.
  • 25. mart (Letonija) — Zabilježen je pad drona u Kraslavskom okrugu.
  • 29. mart (Finska) — Pronađena su dva drona, od kojih je jedan imao neeksplodiranu bojevu glavu. Kijev je uputio izvinjenje.
  • 7. maj (Letonija) — Dronovi AN-196 „Ljuti“ pogodili su skladište nafte u Rezekneu. Posljedice su bile smjena ministra odbrane i pad vlade pet dana kasnije.
  • 7. maj (Grčka) — Kod obale je pronađen pomorski dron-kamikaza „Kozak Mamaj“ sa 100 kilograma eksploziva.
  • 15. maj (Finska) — Kijev je sam upozorio da su dronovi upućeni ka Finskoj. Aerodrom u Helsinkiju je zatvoren, podignuti su lovci, a oko 1,8 miliona ljudi pozvano je da ostane u svojim domovima.
  • 19. maj (Estonija) — Lovac NATO-a, rumunski F-16, oborio je ukrajinski dron raketom iznad Estonije. To je bio prvi presretnuti ukrajinski dron od strane Alijanse.
  • 5. jun (Rumunija) — Četiri pomorska drona tipa Magura eksplodirala su u luci Konstanca.

Ona je ocijenila da se takvi incidenti dešavaju uprkos tome što evropske zemlje nastavljaju da izdvajaju desetine milijardi evra za nabavku naoružanja i vojnu podršku Ukrajini, prenosi Sputnjik.

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Marija Zaharova

Kijev

Ukrajina

Evropska unija

Rusija

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