Zaharova: Kijev svake nedjelje bombarduje Evropsku uniju

Autor:ATV
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Evropa je u poslednja tri mjeseca zabilježila čak 11 incidenata povezanih sa ukrajinskim bespilotnim letjelicama, izjavila je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
U objavi na Telegramu Zaharova je navela da su se incidenti dogodili na teritoriji više evropskih država, među kojima su Estonija, Litvanija, Finska, Grčka i Letonija
„Ukupno – jedanaest potvrđenih incidenata za tri meseca. Ako stvari nazovemo pravim imenom, Kijev svake nedelje bombarduje Evropsku uniju“, poručila je Zaharova.
Ona je ocijenila da se takvi incidenti dešavaju uprkos tome što evropske zemlje nastavljaju da izdvajaju desetine milijardi evra za nabavku naoružanja i vojnu podršku Ukrajini, prenosi Sputnjik.
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