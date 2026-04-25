Logo
Large banner

Čekamo 40 minuta: Kolaps kod Prijedorske petlje

Autor:

25.04.2026 13:44

Komentari:

Колапс на брзом путу код Приједорске петље
Foto: Viber

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke "Beograd–Banjaluka 2026" danas je došlo do zastoja u saobraćaju na brzoj cesti kod Prijedorske petlje u Banjaluci.

Kako javljaju čitaoci, vozači čekaju i do 40 minuta, a na terenu su formirane duge kolone.

"Čekamo već skoro 40 minuta, sve stoji", rekao je za "Nezavisne novine" jedan od vozača koji se zatekao u koloni.

Kako je rekao, pojedini učesnici u saobraćaju pokušavaju da izbjegnu gužvu prelaskom preko razdjelnih ostrva, ali policija upozorava da će takvi prekršaji biti evidentirani kamerama i sankcionisani.

Zbog trke, kako je ranije najavljeno, dolazi do sukcesivnih obustava saobraćaja u periodu od 11.30 do 16.00 časova na dionici magistralnog puta Prijedor – Banjaluka (kod Prijedorske petlje), kao i na pravcu Banjaluka – Klašnice. Saobraćaj je obustavljen i u pojedinim ulicama u centralnom gradskom području.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

saobraćaj

obustava saobraćaja

Banjaluka

biciklistička trka

Trka Beograd - Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

17

12

Novčani horoskop za maj: Neko pliva u novcu, a neko tone u dugovima

17

05

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

16

59

Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

16

59

Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

16

53

Nove optužbe na račun Majkla Džeksona: Bili smo izmanipulisani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner