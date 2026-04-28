Logo
Large banner

Minić: Biće povećana osnovica boračkog dodatka

Autor:

28.04.2026 19:57

Komentari:

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će se osnovica za borački dodatak uvećati na pet KM, a ne na 4,5 KM kako je bilo planirano, naveo je na društvenoj mreži Iks.

"Ubijedio sam večeras rukovodstvo SNSD-a, da se u Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih heroja Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, odmah uveća osnovica boračkog dodatka, ne na 4,5 KM kako je planirano, nego na 5 KM", naveo je Minić, koji je i član Glavnog odbora SNSD-a.

Minić je naveo da će ovom odlukom u zbiru biti isplaćeno iz budžeta preko 50 miliona KM više nego ranije za unapređenje položaja onih koji su stvarali Republiku Srpsku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Borački dodatak

Republika Srpska

povećanje boračkog dodatka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Minić o istupanju Đajića iz SNSD-a: Poželjeli smo mu sreću

8 h

2
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Ispunjeni svi uslovi da general Mladić bude pušten na liječenje

8 h

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić sa delegacijom Nižnjenovgorodske oblasti

14 h

4
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

"Stradalničko mjesto, Vlada će raditi na dobrobiti građana Dubice"

1 d

1

Više iz rubrike

Грађевина, Приједор

Republika Srpska

"Obezbijediti nultu stopu smrtnosti na radu u Republici Srpskoj"

3 h

2
Владо Ђајић и Игор Црнадак

Republika Srpska

Dva narodna poslanika krenula svojim putem

3 h

6
Син Ратка Младића

Republika Srpska

Mehanizam u Hagu traži novi izvještaj o zdravstvenom stanju generala Mladića

3 h

0
Александра Јакшић, стручни сарадник за заштиту и здравље на раду у Савезу синдиката Републике Српске

Republika Srpska

Jakšić: Godišnje u Republici Srpskoj strada i do 10 radnika

3 h

4

  • Najnovije

22

45

Pojavio se snimak hapšenja vođe kartela: Opasni kriminalac se krio u kanalizaciji

22

41

Da li će biti povećane plate radnicima Željeznica?

22

39

Kraj aprila donosi sreću za četiri horoskopska znaka

22

23

Prijeti li gašenje Željeznicama Srpske?

22

11

Opasan gmizavac pronađen u srcu Evrope: Ubrzano se razmnožavaju, nazivaju ih ubicama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner