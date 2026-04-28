Jakšić: Godišnje u Republici Srpskoj strada i do 10 radnika

Povodom obilježavanja 28. aprila, Svjetskog dana bezbjednosti i zdravlja na radu, Inspektorat Republike Srpske podsjetio je poslodavce i radnike na značaj pridržavanja mjera zaštite na radu, te da bezbjednost i zaštita zdravlja treba da budu osnov i početak svake radne aktivnosti.

„Zaštita zdravlja na radu je jedno od osnovnih i elementarnih prava svakog radnika. U Republici Srpskoj ono je zagarantovano Ustavom, zakonom, podzakonskim aktima i zaista je negdje dobro riješeno ovo pitanje. Ono što je najveći problem jeste primjena zakona i svih onih mjera neophodnik kako bi se sačuvalo radno mjesto bez povreda“, kazala je Aleksandra Jakšić, stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Republike Srpske.

Danas je Savez sindikata Republike Srpske organizovao okrugli sto na temu „Nova strategija zaštite zdravlja na radu u Republici Srpskoj“, još jedan dokument koji ne smije biti mrtvo slovo na papiru već alat koji će se primjenjivati, kazala je Jakšićeva.

Kako je Jakšićeva navela, zaštita na radu se ne odnosi samo na opremu već se radi o skupu elemenata, kao što su procjena rizika, adekvatna oprema, ljekarski pregledi, praćenje zdravlja radnika, zaštita od požara i drugi neophodni elementi, a čiji glavni cinj očuvanje radnika kako bi se živi i zdravi vratili svojim kućama.

„Prema izvještajima republičkog Inspektorata rada kroz sve godine unazad imamo kontinuiran broj povreda na radu sa smrtnim ishodom,a što je zaista alarmantno i neprihvatljivo. Otprilike svake godine imamo 10-12 povreda na radu sa smrtnim ishodom. Prošle godine smo imali 11povreda na radu sa smrtnim ishodom, 89 težih povreda na radu, prošle godine. Ove godine smo samo pretprošli mjese u roku od sedam dana imali tri povrede na radu sa smrtnim ishodom“, kazala je Jakšićeva te poručila da se radi o vrlo alarmantnim podacima.

Na pitanje, koje je to najmanje bezbijedno radno mjesto, u prvom redu su se svakako našla ona koja se odnose na šumarstvo, industriju za obradu drveta, metala, industrija za obradu papira, ali kako Jakšićeva naglašava, najrizičnija su ona radna mjesta koja nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

„Poslodavci i dalje misle da je zaštita na radu trošak, a ne obaveza", rekla je Jakšićeva uz komentar da u Republici Srpskoj je svaka druga kontrola neuredna te da veliki broj poslodavaca ne pristupa odgovorno kada je u pitanju zaštita radnika.

„Zaštita zdravlja radnika često pada u drugi plan s obzirom da imamo problema sa neisplatom plata i malim platama i svim drugim obavezama, koje poslodavci često krše", navela je Jakšićeva.

Jedan od mehanizama adekvatne zaštite kao i alarmiranja problema na radnom mjestu i zaštite radnika su one firme i institucije koje imaju osnovane Sindikate, a čiji predstavnici vode računa o pravima i zaštiti radnika.

Jakšićeva je komentarisala i pitanje, a sa kojim mnogi nisu upoznati, a tiče se sistematskih pregleda te je naglasila da u Republici Srpskoj pravo na njih ostvaruju radnici na radnim mjestima sa povećanim rizikom, radnici koji rade u osnovnom i srednjem obrazovanju i radnici u pretškolskom vaspitanju, dok svi drugi radnici nemaju to pravo, odnosno Aktom procjene rizika imaju samo preporuku za obavljanje sistematskog pregleda.

"Savez sindikata Republike Srpske je prošle godine pokrenuo inicijativu da svi radnici u Republici Srpskoj imaju obavezne sistematske preglede zato što je dosta poslodavaca koji su prepoznali njihovu važnost shvatili koliko je bitna ta prevencija i koliko im je bitan zdrav radnik i da to nije trošak već ušteda", kazala je Jakšićeva.