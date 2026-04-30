Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

Ukupno 287 kandidata biće razmatrano za Nobelovu nagradu za mir za ovu godinu, a među nominovanima će se vjerovatno naći i američki predsjednik Donald Tramp, izjavio je sekretar Nobelovog komiteta Kristijan Berg Harpviken.

"Od ovogodišnjih nominacija, 208 su pojedinci a 79 organizacije. Bilo je mnogo novih nominacija u poređenju sa prošlom godinom", rekao je on.

Harpviken je napomenuo da se identitet nominovanih za Nobelovu nagradu za mir ne objavljuje prije samog izbora već 50 godina, ali da je nekoliko svjetskih lidera reklo da su nominovali Trampa za nagradu za ovu godinu.

On je naglasio da, uprkos velikom broju sukoba širom svijeta i tenzija međunarodnim odnosima, nagrada ostaje relevantna.

"Nagrada za mir je još važnija u periodu poput ovog u kojem živimo. Ima isto toliko dobrih djela, ako ne i više nego ikad", dodao je Harpviken.

(SRNA)