Minić: Poništiti Šmitove odluke i vratiti sve u pređašnje stanje

Ono što je pravedno i što se jedino može tražiti, jeste da se sve odluke Kristijana Šmita ponište i da se sve vrati u pređašnje stanje, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić novinarima u Banjaluci.

"Mnogo štetnih posljedica. Posljedice dolaska Kristijana Šmita su još uvijek vidljive, a nažalost će i ostati. Smatram da jedino što je pravedno, i jedino što se može tražiti, jeste da se sva njegova postupanja derogiraju, odnosno da se vrate u pređašnje stanje", kaže Minić.

Dodaje, u svakoj drugoj varijanti postoje načini da određene institucije na zajedničkim nivoima vlasti, imaju "oružje" na osnovu kog jednog po jednog Srbina procesuiraju, za bilo šta što im padne napamet.

"Kako koji visoki predstavnik odlazi iz Republike Srpske, na aerodromu nametne određene zakone, i sada imate određene postupke, na stotine, odnosno na hiljade naših ljudi koji su predmet progona, zato što je nekome palo napamet da su oni izazivali nacionalnu mržnju. A posljedica toga je postupanje suda. Početak toga je preko 30 ili 40 nevladinih udruženja iz FBiH", ističe Minić.

Kaže, da je očigledno da dok Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i međunarodne organizacije ne budu svjesne situacije ovdje, mi ovdje nećemo moći normalno živjeti.

Podsjećamo, u Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH, a ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzja pozvao je na hitno gašenje OHR-a, ističući da je on glavni faktor nestabilnost u BiH.