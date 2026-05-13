Karan: Šmit sa sobom mora povući sve antidejtonske odluke

Autor:

ATV
13.05.2026 11:25

предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV/Branko Jović

Visoki predstavnici sa sobom moraju povući svoje antidejtonske odluke, jer te odluke koje ostaju iza njih nisu podloga na kojoj mogu domaći lideri da rade i grade dejtonsku BiH, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan novinarima u Banjaluci.

"30 godina Republika Srpska upozorava na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava. Dominantno je kršenje u početnim godinama od strane visokih predstavnika. Podsjetiću ih da su svih ovih godina donijeli 913 odluka, u kojima su ne samo rušili Dejton i Ustav BiH, nego dominantno ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske, po aneksu četiri, koja ima snažnu autonomiju", kaže Karan.

Dodaje, da su za ovih 30 godina stvorili paralelni sistem - antidejtonsku BiH.

"Dobra je spoznaja da su i neki drugi shvatili da visoki predstavnici moraju otići sa ovih prostora, ali ono što je važno moraju sa sobom odnijeti sve antidejtonske odluke, i one odluke koje su uništile osnove dejtonske BiH", ističe Karan.

Navodi da je Šmit najbolji primjer koji je bio iznad narodne volje, odnosno da poništi narodnu volju koja je izabrala predsjednika Milorada Dodika, za predsjednika Republike Srpske.

"Sa sobom mora povući sve antidejtonske odluke, jer antidejtonske odluke koje ostaju iza njih nisu podloga na kojoj mogu domaći lideri nastaviti da rade i grade dejtonsku BiH", ističe Karan.

Podsjećamo, u Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH, a ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzja pozvao je na hitno gašenje OHR-a, ističući da je on glavni faktor nestabilnost u BiH.

Tagovi :

Siniša Karan

Kristijan Šmit

Republika Srpska

Dejtonski sporazum

OHR

