Dodik za TASS: Zelenski probao da kupi oružje od Bošnjaka u BiH

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski pokušao je da od Bošnjaka u BiH kupi oružje u vrijednosti od 400 miliona dolara, izjavio je za TASS predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je napomenuo da su Bošnjaci postigli sporazum sa vladom Zelenskog o isporuci, te da Republika Srpska nije dala odobrenje za prodaju, ali da je Kijev već unaprijed platio Bošnjacima, koji će sada biti suočeni sa pravnim postupcima, pošto nisu mogli da ispoštuju taj sporazum.

Predsjednik SNSD-a negirao je da se u Ukrajini nalazi oružje iz Republike Srpske.

"Ako govorimo o zvaničnim kanalima, nijedan šaržer neće završiti tamo jer naš narod, Srbi u Republici Srpskoj, nikada ne bi dao svoj pristanak. Nijedno oružje ne može legalno da se pošalje u Ukrajinu, čak ni preko posrednika", zaključio je Dodik.