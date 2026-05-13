Mazalica: Stav SAD značajan iskorak - odluke da donose domaće institucije

Stav SAD u Savjetu bezbjednosti UN o BiH značajan je iskorak, jer se moglo čuti da budući visoki predstavnik mora poštovati suverenitet zemlje i da odluke donose domaće institucije, bez međunarodnog pritiska, izjavio je šef Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

"Već smo imali nagovještaje tih njihovih stavova, a sada je to eksplicitno rečeno", rekao je Mazalica.

On je naveo da je zamjenik američkog ambasadora u UN Tami Brus jasno rekla da nije planirano da OHR bude trajan, odnosno da treba ići ka njegovom gašenju.

"Čuli smo da budući visoki predstavnik treba da obezbijedi saglasnost svih naroda u BiH, što je značajan iskorak, jer dovođenje Kristijana Šmita bez saglasnosti Republike Srpske, koja je jedna od ugovornih strana Dejtonskog sporazuma, bilo je kršenje procedura, međunarodnog i elementarnog obligacionog prava", istakao je Mazalica za Srnu.

On je naveo da budući visoki predstavnik treba da poništi odluke Kristijana Šmita i prethodnih visokih predstavnika, prenosi Srna.

"Cilj je da dođe uz saglasnost svih i da u skladu sa svojim ovlaštenjima posreduje, odnosno svojim diplomatskim vještinama pomogne da se riješe određeni problemi, a ne da nametanjem odluka, izmjenama ustava i zakona, praktično predstavlja izgovor onim političarima koji ne žele da se dogovore i put ka jednostranom donošenju odluka u interesu samo jednog naroda ili entiteta", poručio je Mazalica.

Mazalica sumnja da bi Šmit prije definitivnog odlaska iz BiH mogao nametnuti zakon o državnoj imovini.

"Sumnjam, ne samo formalno-pravno, već i suštinski, da može donijeti tu odluku, jer ona uz jako protivljenje Republike Srpske ne bi zaživjela. Nema podršku jakih sila, a bez toga ostalo bi mrtvo slovo na papiru", istakao je Mazalica.

On je zaključio da Srpska očekuje da bude riješen problem stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, odnosno da ovaj sud bude isključivo popunjen domaćim kadrom.