Popušta li SDS Stanivukoviću? Blanuša dobio novu ponudu da odustane

Srpska demokratska stranka mogla bi danas odgoditi odluku o imenovanju kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, a prema informacijama do nezvanično dolazi Banjaluka.net, na stolu je prijedlog koji bi trebalo da otvori prostor za dogovor unutar opozicionog bloka.

SDS će, prema informacijama Banjaluka.net, odgoditi odluku o imenovanju kandidata.

Kako saznaju, izaći će sa prijedlogom da SDS predloži oba kandidata, ali bez izlaska sa konkretnim imenima u ovoj fazi.

Sve upućuje na to da se na ovaj način pokušava izaći u susret lideru PSS-a Drašku Stanivukoviću i izbjeći dodatno produbljivanje neslaganja unutar opozicije.

Zauzvrat bi Branku Blanuši trebalo da bude ponuđeno mjesto kandidata za gradonačelnika Banjaluke, dok bi SDS, prema istim informacijama, dobio pravo da bira prvih pet ministara u budućoj Vladi Republike Srpske.

Podsjećamo, u Banjaluci će danas biti održana sjednica Glavnog odbora Srpske demokratske stranke, sazvana na zahtjev predsjednika stranke Branka Blanuše.