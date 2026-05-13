Glavni odbor potvrdio: Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika!

Time je potvrđena odluka koju je ova stranka donijela u decembru. Odmah po završetku glasanja, Blanuši je prvi čestitku uputio bijeljinski gradonačelnik Ljubiša Petrović.

Ranije odluke organa stranke, a koje podrazumijevaju i kandidaturu Branka Blanuše, podržane su jednoglasno na upravo završenom glasanju.

Ova odluka SDS-a bila je upitna sve do samog glasanja. Dokaz tome je i činjenica da je ova odluka već jednom donesena, a zbog brojnih spekulacija i pritisaka koje su imali od strane Pokreta Sigurna Srpska, SDS je na današnjoj sjednici morao još jednom da potvrđuje ranije donesenu odluku.



U javnosti su prisutne informacije da su određene struje unutar SDS-a nastojale da promijene raniju odluku o kandidaturi Branka Blanuše. Tome svjedoči i Nebojša Vukanović koji se direktno obrušio na pojedine funkcionere SDS-a poput Marinka Božovića i Darka Babalja.



Pritisak Pokreta Sigurna Srpska

U ponedjeljak, 11. maja održana je sjednica Glavnog odbora Pokreta Sigurna Srpska na kojoj je bilo izvjesno da će Draško Stanivuković biti izglasan kao kandidat za predsjednika Republike Srpske. Ipak, na kraju je Stanivuković pokušao pomirljivo da pristupi SDS-u sa ciljem da Branko Blanuša odustane od svoje kandidature.



Tada su uslijedile i poruke Ljubiše Petrovića da opozicija može na izbore razjedinjeno.



Sporazum sporan



SDS je nešto ranije ponudio opozicionim strankama sporazum o zajedničkom djelovanju, koji će nakon ove odluke postati mrtvo slovo na papiru. Naime, u sporazumu je predloženo da se zajedno donese odluka o kandidatima za predstojeće izbore, a nakon današnje potvrde, osnovna tačka sporazuma postaje besmislena jer SDS ima svog kandidata.



Sporazum je odmah prihvaćen od strane PSS-a i Narodnog fronta, dok je Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića odbila takvu opciju.

