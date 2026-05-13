Vico Zeljković najavio dolazak Đanija Infantina

Vico Zeljković, predsjednik N/FS BiH ugostio je danas Elkhana Mamadova, direktora FIFA-e za evropske fudbalske asocijacije, a tom prilikom potpisan je i sporazum u okviru projekta “FIFA arena”.
Potpisanim sporazumom predviđena je izgradnja tri mini fudbalska terena koja će doprinijeti daljem razvoju infrastrukture u BiH.
Vico Zeljković najavio je i dolazak Đanija Infantina, predsjednika FIFA-e, koji bi trebalo da prisustvuje otvaranju terena.
Zeljković je naveo da bi Infantina trebalo da ugosti u septembru.
