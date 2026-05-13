Zatvoren 9. Jahorina ekonomski forum

Od inkluzije do uticaja u regionu, kreiranje atraktivnih turističkih sadržaja van sezone, evropski klimatski zahtjevi – samo su neke od tema koje su se našle na panelima posljednjeg dana Jahorina ekonomskog foruma. Forum je bio izrazito uspješan, a pohvale i oduševljenje učesnika biće veliki podstreh da sljedeći, jubilarni forum, bude još bolji, poručili su organizatori.

„Pokušaćemo da lobiramo i tražimo od svih vlada regiona da se više uključe i da budu prisutni u samom procesu organizacije i kreiranju određenih tema. I ono na čemu ćemo insistirati je da se nastavi proces digitalizacije javne uprave, te da na taj način olakšamo proceduru samim privrednicima i građanima“, rekao je Goran Račić predsjednik Jahorina ekonomskog foruma.

Kulturna i privredna diplomatija kao instrument meke moći i regionalnog pozicioniranja bila je jedna od tema na današnjem panelu. Iako su strani ambasadori stvorili pogrešnu sliku o diplomatskim odnosima, male države su pokazale da kulturna diplomatija može da postigne velike rezultate, ističe Aleksandar Vranješ.

„Kad kažemo pozicija diplomatije mi mislimo na strane ambasadore snažnih zapadnih država koje su ovdje prevršile svaku mjeru miješanjem u unutrašnja pitanja, a samim tim su stvorile negativnu konotaciju kada je riječ o njihovoj ulozi. Ja sam pominjao da su oni izašli iz okvira onog što bi trebao biti njihov posao, a to je da komuniciraju s mjerom, a ne da nam kroje politički sistem“, rekao je Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji.

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije, Dušan Živković, učestvovao je na panelu „Kako odgovoriti na evropske klimatske zahtjeve“, gdje je objasnio dokle je Srbija stigla po pitanju energetske tranzicije i da li zelena tranzicija može zamijeniti hidroelektrane.

„Imamo taj vječiti sjajni resurs – Sunce i vjetar koji ga prati. Treba ga iskoristiti kako bi i ta dva resursa našla svoje mjesto pod Suncem, i da sve kompanije, uključujući i Elektroprivredu Srbije, pronađu način, pronađu sredstva i najbolja tehnološka rješenja, ali i stvore uslove, s jedne strane, da se smanji udio hidroelektrana, a da se ne ugrozi današnja prva tema, a to je energetska sigurnost“, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije.

Uspješnost foruma ogleda se u tome što su svaki panel i diskusija doveli do kreativnih zaključaka i idejnih rješenja. Uskoro će početi priprema novog, jubilarnog, Jahorina ekonomskog foruma, a do sljedećeg susreta nadaju se da će pojedine ovogodišnje ideje biti realizovane, poručuju organizatori.