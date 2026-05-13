Logo
Large banner

Zatvoren 9. Jahorina ekonomski forum

Autor:

ATV
13.05.2026 19:30

Komentari:

0
Од инклузије до утицаја у региону, креирање атрактивних туристичких садржаја ван сезоне, европски климатски захтјеви – само су неке од тема које су се нашле на панелима посљедњег дана Јахорина економског форума. Форум је био изразито успјешан, а похвале и одушевљење учесника биће велики подстрех да сљедећи, јубиларни форум, буде још бољи, поручују организатори.
Foto: ATV

Od inkluzije do uticaja u regionu, kreiranje atraktivnih turističkih sadržaja van sezone, evropski klimatski zahtjevi – samo su neke od tema koje su se našle na panelima posljednjeg dana Jahorina ekonomskog foruma. Forum je bio izrazito uspješan, a pohvale i oduševljenje učesnika biće veliki podstreh da sljedeći, jubilarni forum, bude još bolji, poručili su organizatori.

„Pokušaćemo da lobiramo i tražimo od svih vlada regiona da se više uključe i da budu prisutni u samom procesu organizacije i kreiranju određenih tema. I ono na čemu ćemo insistirati je da se nastavi proces digitalizacije javne uprave, te da na taj način olakšamo proceduru samim privrednicima i građanima“, rekao je Goran Račić predsjednik Jahorina ekonomskog foruma.

Kulturna i privredna diplomatija kao instrument meke moći i regionalnog pozicioniranja bila je jedna od tema na današnjem panelu. Iako su strani ambasadori stvorili pogrešnu sliku o diplomatskim odnosima, male države su pokazale da kulturna diplomatija može da postigne velike rezultate, ističe Aleksandar Vranješ.

„Kad kažemo pozicija diplomatije mi mislimo na strane ambasadore snažnih zapadnih država koje su ovdje prevršile svaku mjeru miješanjem u unutrašnja pitanja, a samim tim su stvorile negativnu konotaciju kada je riječ o njihovoj ulozi. Ja sam pominjao da su oni izašli iz okvira onog što bi trebao biti njihov posao, a to je da komuniciraju s mjerom, a ne da nam kroje politički sistem“, rekao je Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Srbiji.

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije, Dušan Živković, učestvovao je na panelu „Kako odgovoriti na evropske klimatske zahtjeve“, gdje je objasnio dokle je Srbija stigla po pitanju energetske tranzicije i da li zelena tranzicija može zamijeniti hidroelektrane.

„Imamo taj vječiti sjajni resurs – Sunce i vjetar koji ga prati. Treba ga iskoristiti kako bi i ta dva resursa našla svoje mjesto pod Suncem, i da sve kompanije, uključujući i Elektroprivredu Srbije, pronađu način, pronađu sredstva i najbolja tehnološka rješenja, ali i stvore uslove, s jedne strane, da se smanji udio hidroelektrana, a da se ne ugrozi današnja prva tema, a to je energetska sigurnost“, rekao je Dušan Živković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije.

Uspješnost foruma ogleda se u tome što su svaki panel i diskusija doveli do kreativnih zaključaka i idejnih rješenja. Uskoro će početi priprema novog, jubilarnog, Jahorina ekonomskog foruma, a do sljedećeg susreta nadaju se da će pojedine ovogodišnje ideje biti realizovane, poručuju organizatori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

9. Jahorina ekonosmki forum

evropski klimatski zahtjevi

jubilarni forum

Goran Račić

Aleksandar Vranješ

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милка пресуђена због смањивања грамаже

Ekonomija

Milka presuđena zbog smanjivanja gramaže

2 h

0
Бикоин

Ekonomija

Pala vrijednost bitkoina

4 h

0
Србин преузео BMW!

Ekonomija

Srbin preuzeo BMW!

5 h

4
Амерички Сенат потврдио именовање Кевина Ворша за гувернера ФЕД-а

Ekonomija

Američki Senat potvrdio imenovanje Kevina Vorša za guvernera FED-a

22 h

0

  • Najnovije

21

11

Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

21

08

Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

21

07

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

21

03

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

21

02

Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner