Američki Senat potvrdio imenovanje Kevina Vorša za guvernera FED-a

12.05.2026 22:18

Амерички Сенат потврдио именовање Кевина Ворша за гувернера ФЕД-а
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američki Senat potvrdio je danas imenovanje Kevina Vorša na 14-godišnji mandat guvernera Federalnih rezervi (FED). To, navodi Rojters, predstavlja korak ka njegovom mogućem preuzimanju funkcije predsjednika američke centralne banke.

Odluka je usvojena sa 51 glasom "za" i 45 "protiv", a jedan demokratski senator podržao je republikansku većinu.

Senat je istovremeno pokrenuo proceduru potvrde za Vorša kao predsjednika Federalnih rezervi, dok mandat aktuelnog guvernera Džerouma Pauela ističe ove nedjelje.

Vorš, bivši član Savjeta guvernera Federalnih rezervi i finansijski stručnjak, mogao bi da preuzme Centralnu banku u trenutku pojačanih političkih pritisaka administracije američkog predsjednika Donalda Trampa da se ubrza proces smanjenja kamatnih stopa, navodi Tanjug.

Istovremeno, raste zabrinutost zbog pokušaja uticaja na nezavisnost Federalnih rezervi, uključujući pravne i administrativne poteze koji se odnose na rad institucije.

Vorš je najavio da će, ukoliko preuzme funkciju, sprovesti reorganizaciju monetarne politike i bližu koordinaciju FED-a sa vladom.

Rast cijena nafte i inflatorni pritisci dodatno komplikuju odluke o kamatnim stopama, dok tržišta trenutno procjenjuju i mogućnost njihovog povećanja do kraja godine.

Tramp: Mogao bi da posjetim Rusiju ove godine

Hvala i zbogom Šmitu: SAD diplomatski okrenula ploču

Koliko je do sada SAD koštao rat u Iranu

Bizarna prevara u Njujorku: Žena lažirala dokumenta kako bi upisala srednju školu

Trivan na Jahorina ekonomskom forumu: m:tel pokazuje otpornost i u vremenu inflacije

Minić: Odgovor na krizu moraju biti investicije

Ponovo porasle cijene nafte

Otvoren Jahorina ekonomski forum

