Milka presuđena zbog smanjivanja gramaže

13.05.2026 18:57

Милка пресуђена због смањивања грамаже
Foto: Pexel/Liana Horodetska

Regionalni sud u Bremen presudio je da je proizvođač Milka obmanuo potrošače jer je težinu čokolade Alpenmilk smanjio sa 100 na 90 grama, uz gotovo nepromijenjeno pakovanje.

Presuda je donesena nakon trosedmičnog postupka koji je pokrenula hamburška kancelarija za zaštitu potrošača VZHH protiv kompanije Mondelez internešnl.

Sud je zaključio da problem nije samo u zadržavanju iste ambalaže, nego u neskladu između stvarnog sadržaja i vizuelnog očekivanja koje proizvod godinama stvara kod kupaca.

Milka Alpenmilk ranije je težila 100 grama, a zatim je smanjena na 90 grama. Ljubičasto pakovanje pritom nije bilo vidljivo izmijenjeno, dok je nova čokolada bila tek milimetar tanja. Početkom 2025. godine cijena je porasla sa 1,49 na 1,99 evra.

Sud je naveo da je za otklanjanje obmane bilo potrebno jasno, razumljivo i lako uočljivo upozorenje na omotu. Presuda još nije pravosnažna, a kompanija ima mjesec dana da uloži žalbu. Iz Mondeleza su za Bi-Bi-Si poručili:

– Ozbiljno shvatamo odluku suda i da će je sada detaljno razmotriti.

Kompanija je tvrdila da je njemačke potrošače o promjeni obavijestila putem svoje internet stranice i društvenih mreža, kao i da su rast troškova u lancima snabdijevanja doveli do odluke da se smanji težina više Milka čokolada. Ipak, njemački potrošači su prošle godine Alpenmilk proglasili „najbezobraznijim pakovanjem 2025“.

Slučaj Milke nije usamljen. U Njemačka se s kritikama zbog slične prakse suočio i Riter Sport, koji je kod nekih proizvoda smanjio težinu sa 100 na 75 grama, zadržavajući gotovo istu veličinu proizvoda.

Pritisak na proizvođače dodatno je pojačan rastom cijena kakaa nakon slabijih berbi u Zapadnoj Africi, dok je britanski Vič? naveo da su cijene čokolade do avgusta 2025. porasle za 14,6 odsto na godišnjem nivou.

