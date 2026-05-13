Pala vrijednost bitkoina

Vrijednost bitkoina je danas u 15.30 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 1,15 odsto na 68.170,32 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 26,4 milijarde evra, malo manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 42 u kategoriji "strah", gore u odnosu na jučerašnjih 49 u kategoriji "neutralno".

Vrijednost itirijuma danas je pala za 0,53 odsto na 1.940,45 evra, a vrijednost bajnens koina porasla za 1,97 odsto na 574,56 evra.

Kriptovaluta solana je pala za 2,3 odsto na 79,42 evra, a avalanš za 0,51 odsto na 8,41 evro.

Telegramova kriptovaluta tonkoin prodaje se danas za 1,83 evra, što je za 8,46 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute COS, INj i ZBT, prenosi Tanjug.