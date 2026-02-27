Predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković izjavila je da će se akcionim planom pojačati saradnja sa Republikom Srpskom u oblasti privrede, ekonomije i turizma, te kulture i obrazovanja, sporta, naučnoistraživačkih djelatnosti.

Gojkovićeva je dodala da će delegacija Pokrajinske vlade Vojvodine danas učestvovati na Međunarodnom sajmu turizma u Banjaluci koji je postao tradicionalan.

"Primećujem da ovaj sajam poprima razmere ozbiljnog i to je najveći sajam turizma u regionu koji privlači sve veći broj učesnika iz privrednog dela i države koje računaju da se bolje povežu sa Republikom Srpskom i to nam je cilj", rekla je Gojkovićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem.

Ona je istakla da AP Vojvodina u prošloj godini bilježi porast broja turista iz Republike Srpske i BiH.

"Tu smo da pojačamo ovaj trend rasta na teritoriji Vojvodine", poručila je Gojkovićeva.

Ona je zahvalila premijeru Srpske na prijateljsko, bratskom i sadržajnom razgovoru.

Prema njenim riječima, cilj je i da Republika Srpska bude aktivan učesnik na Ekspu 2027. godine kako bi što bolje predstavila svoje potencijale velikom broju zemalja učesnica.

MINIĆ: SRPSKA ĆE SE NA NAJBOLjI NAČIN PREDSTAVITI NA "EKSPU 2027"

Republika Srpska će na Sajmu "Ekspo 2027" u Beogradu na najbolji način predstavi svoje potencijale, izjavio je premijer Savo Minić

Minić je istakao je počastvovan pozivom za učešće Republike Srpske na sajmu "Ekspo 2027" koji se održava u Srbiji, a okupiće više od 140 država svijeta.

"Srbija je domaćin i iskoristićemo sve kapacitete koji nam budu pruženi. Ne postoji bolja mogućnost za prezentaciju Republike Srpske", rekao je Minić na konferenciji za novinare.

On je, govoreći o stanju u termoelektranama u Ugljeviku i Gacku, naveo da se traži način da bi se stabilizovalo stanje, što podrazumijeva saradnju sa potencijalnim partnerima i kreditorima.

"Postoje problemi sa tržištem električne energije. To dovodi do toga da se vraćamo i na ovu vrstu energije. Nemamo ništa konkretizovano za sada", kaže Minić.