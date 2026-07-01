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Muškarca noću napale kćerke njegove djevojke, jedna ga ubola nožem

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 11:36

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Napad nožem koji se dogodio noćas oko 2 sata ujutru u Bulevaru kralja Aleksandra na Zvezdari dobio je novi obrt, nakon što je kćerka povrijeđenog Lj. G. (47), koja je bila svjedok krvavog obračuna, iznela tvrdnje o identitetu žena koje su, kako se sumnja, učestvovale u napadu, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, u baraku u kojoj živi Lj. G. ušle su tri žene, nakon čega je uslijedila rasprava koja je, prema riječima njegove kćerke, ubrzo prerasla u fizički sukob. Tokom obračuna jedna od žena je, kako se sumnja, nožem ubola muškarca u nogu, a potom su sve tri pobjegle sa lica mjesta.

Prema tvrdnjama kćerke povrijeđenog muškarca, koja je bila svjedok ovog napada, ona zna identitet napadača.

- Djevojka je ispričala da su dvije žene kćerke njegove djevojke, a da je treća njihova drugarica - ispričao je izvor blizak istrazi za Telegraf.rs.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta, zbrinula povređenog i prevezla ga u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, a o svemu je obaviješteno i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

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napad nožem

Beograd

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