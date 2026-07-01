Cvijanović: Vidljiv novi pristup prema ulozi visokih predstavnika

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da je očito da je dovoljno da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika.

Na konstataciju Srne da nije postignut dogovor između Amerikanaca i Evropljana o visokom predstavniku, te da je ona ranije rekla da je dovoljno da ostane zamjenik, Cvijanović je istakla da je očito da je dovoljno, te da je ovd‌je važna samo jedna stvar - da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji smo gledali posljednjih 30 godina.

"Održavanje bonskih ovlaštenja je za Republiku Srpsku neprihvatljivo i tu počinje i završava sva priča. S takvim rogobatnim, nedemokratskim mehanizmom BiH nema nikakvu šansu", naglasila je Cvijanović.

Upitana da prokomentariše tri pitanja koja joj je uputio predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković u vezi sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, Cvijanović je odgovorila da će svi sve odgovore, pa i on, dobiti na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske.

"U međuvremenu, mogli bismo postaviti i pitanje zašto je Mladen Ivanić, kad je imao povoljno okruženje u Predsjedništvu, ograničio odluku o transferu na domaće vlasti na 12 mjeseci? Mogao je u cijelosti riješiti stvar i pošted‌jeti nas svih daljih zloupotreba o ovom pitanju. A, o odluci iz januara ćemo takođe pričati i kakvim se sve prevarantskim metodama ljudi služe da bi potpisali i objavili odluku koja nije bila konačna", istakla je Cvijanović.

Skupština je mjesto gd‌je se završava priča o manipulacijama, kaže Cvijanović i dodaje da i danas manipulišu sa ovom odlukom donesenom prije par dana preglasavanjem.

"Ali, neće im to proći", poručila je Cvijanović.