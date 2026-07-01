"Odlazak Šmita - kraj nelegitimne političke epizode, njegove odluke poništiti"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da odlazak Kristijana Šmita iz BiH predstavlja kraj jedne nelegitimne političke epizode i da je koncept nametanja, tutorstva i gaženja međunarodnog i domaćeg prava ponovo doživio politički poraz, a da sljedeći korak mora biti poništavanje svega što je Šmit nametnuo.

Košarac je podsjetio da Šmit nikada nije dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti UN i da nikada nije imao legitimitet visokog predstavnika, te da je, kako je ukazao, riječ o strancu koji je radio "na crno" u BiH.

"Njegov nelegitimni mandat obilježen je antiustavnim d‌jelovanjem, nametanjem odluka mimo demokratskih procedura i pokušajima da volju jednog stranca postavi iznad Ustava i zakona. Svaka njegova odluka predstavlja udar na suverenitet domaćih institucija i grubo narušavanje Dejtona i ustavnog poretka u BiH", poručio je Košarac.

Šmit je, kako je naveo, svojim retrogradnim metodama produbljivao krizu i pokušavao da političkim dekretima uređuje odnose u BiH.

"Posebna meta njegove politike bili su predsjednik Milorad Dodik, Republika Srpska i njene institucije", rekao je Košarac.

On je istakao da su sve ključne političke i pravosudne akcije protiv Dodika i Republike Srpske nosile pečat Šmitove režije, sa jasnim ciljem disciplinovanja srpskog naroda, slabljenja ustavnog položaja Srpske, otimanja njene imovine i razvlašćivanja njenih demokratski izabranih predstavnika.

Košarac je napomenuo da je Republika Srpska ponovo pokazala političku zrelost, institucionalnu snagu i dosljednost jer je na sve Šmitove nasrtaje odgovarala isključivo ustavnim i demokratskim sredstvima, braneći svoja prava i štiteći svoj ustavni kapacitet.

Istovremeno, smatra Košarac, odlučna i suverena Dodikova politika, politika srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i rukovodstva Srpske na međunarodnom planu doprinijela je Šmitovom odlasku i porazu njegovog nakaradnog d‌jelovanja.

"Još jednom je potvrđeno da je Republika Srpska na pravoj strani. Izdržala je svaki pritisak. Nije odustala od svojih nadležnosti, već ih je branila argumentima, institucijama i dosljednom politikom", rekao je Košarac.

On je istakao da Republika Srpska i danas stoji uspravno, politički stabilna i institucionalno snažna, dok Šmit odlazi kao simbol neuspjelog eksperimenta međunarodnog intervencionizma.

"Dobro je što odlazi, ali njegov odlazak ne briše štetu koju je prouzrokovao. Nijedan zakon i nijedna odluka, koje je samovoljno nametnuo, ne mogu ostati u pravnom prometu u BiH. U pravnoj državi zakone donose institucije koje su za to ovlaštene Ustavom, a ne neizabrani strani činovnici koji su umislili da su iznad Dejtonskog sporazuma i iznad naroda", rekao je Košarac.

Košarac je ukazao da odluke i zakone donose institucije koje su za to Ustavom ovlaštene, a ne neizabrani stranac, koji je radio na crno i koji je, kako je rekao, umislio da je iznad Ustava i zakona.