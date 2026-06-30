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Sramno: Ušao u pravoslavnu crkvu, prekrstio se pa uradio gnusnu stvar

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 21:56

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Лопов у цркви у Новом Саду
Foto: Screenshot / X

Na društvenim mrežama osvanuo je video snimak čovjeka koji je ušao u jednu pravoslavnu crkvu u Novom Sadu, prekrstio se i ukrao novčanik!

Iako na prvi pogled niko ne bi posumnjao da se radi o očiglednom lopovu, obzirom da je mirno ušao u crkvu, prekrstio se i zastao na nekoliko sekundi, snimak govori drugačije.

Čovjek je pažljivo nekoliko minuta posmatrao da li je bezbjedno da ukrade novčanik.

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Mnogi misle da je ovaj znak samo preporuka, ali kazne im stižu

Kada se uvjerio da niko ne može da ga vidi, brzinom svjetlosti je uzeo novčanik, sakrio ga kod sebe i odmah istrčao iz crkve.

Prema informacijama koje kruže na društvenoj mreži Iks, radnja se odigrala u crkvi u Novom Sadu.

Reakcije korisnika svakako da nisu izostale, kao što ni ovo nažalost, nije jedini slučaj!

(Informer)

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Tagovi :

Krađa

Lopov

Crkva

Novi Sad

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