Pucao na mladića na ulici, dokrajčio ga u kafani gd‌je se sakrio

11.04.2026 12:37

Foto: MUP Srbije
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V.D. (27) iz Leskovca zbog sumnje da je ubio mladića (25).

On se sumnjiči da je danas, 11. aprila oko 1.20 časova, najprije na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškarca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gd‌je je oštećeni pokušao da se sakrije.

Od nanesenih povreda mladić je preminuo na licu mjesta.

Nakon toga V. D. se udaljio sa mjesta događaja, a intenzivnim radom policija ga je identifikovala i uhapsila.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.

Hronika

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

On se tereti da je izvršio krivična d‌jela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Hronika

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

Više iz rubrike

Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца

Srbija

Istraga utvrdila kako je došlo do tragedije prije 4 mjeseca

15 h

0
Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Srbija

Vraća se snijeg: Upaljeno agrometeorološko upozorenje

16 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Srbija

Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo

17 h

0
Пожар у згради Старог млина у Обреновцу.

Srbija

Gori zgrada Starog mlina, gust dim se širi gradom

17 h

0

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

