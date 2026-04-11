Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V.D. (27) iz Leskovca zbog sumnje da je ubio mladića (25).

On se sumnjiči da je danas, 11. aprila oko 1.20 časova, najprije na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškarca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gd‌je je oštećeni pokušao da se sakrije.

Od nanesenih povreda mladić je preminuo na licu mjesta.

Nakon toga V. D. se udaljio sa mjesta događaja, a intenzivnim radom policija ga je identifikovala i uhapsila.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.

On se tereti da je izvršio krivična d‌jela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.