Dirljiv oproštaj profesora od stradale učenice

Na magistralnom putu u blizini Banjske petlje kod Novog Pazara u petak, 10. aprila, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna djevojčica poginula.

U nesreći su su učestvovali električni romobil i putnički automobil marke Volksvagen Golf novopazarskih registarskih oznaka.

Svijet Ogroman broj tankera se kreće prema SAD, Tramp otkrio zašto

Prema informacijama dostupnim sa mjesta događaja koje prenosi "Sanddžak pres", na električnom trotinetu nalazile su se dvije maloljetne djevojčice, tinejdžerskog uzrasta, koje su nakon sudara zadobile povrede.

Jedna od njih (2010. godište) je, kako javlja RTV Novi Pazar, preminula, dok se doktori drugoj djevojčici bore za život.

Posebno emotivna reakcija stigla je od njenog profesora Kemala Tokovića, koji se od učenice oprostio na Fejsbuku dirljivim riječima.

Hronika Užas u stanu: Posvađao se sa ženom pa joj sjekao ruke

U potresnoj poruci naveo je da je vijest o njenoj smrti primio s velikom tugom, ističući da je bila primjer lijepog odgoja, blage naravi i čiste duše.

Kako je napisao, njeno prisustvo donosilo je radost svima koji su je poznavali, a njen odgoj bio je na ponos porodici, prijateljima i školi.