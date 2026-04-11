Mirjana Pajković i Vojislav Šešelj ''zaratili'' u studiju

U emisiji "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović na "Kurir" televiziji, i komentarisanja njene političke karijere i eksplicitnih snimaka koji su dospjeli u javnost došlo je do žestokog sukoba između Vojislava Šešelja i Mirjane Pajković.

Šešelj o kompromitaciji i spornim snimcima

Šešelj je postavio pitanje kako Pajković nikada nije pomislila da bi neko jednog dana mogao da iskoristi njene eksplicitne snimke, uz tvrdnju da je izbjegla da odgovori na određena pitanja u emisiji u Sarajevu.

"Odgovor na to je dalo tužilaštvo, oni su to apsolutno demantovali i to je bio jedan pokušaj stavljanja samog Vukšića u bolju situaciju u odnosu na onu koja je bila", tvrdila je Pajković.

Šešelj je potom pitao da li je ona lično to demantovala, na šta je Pajković odgovorila da se držala zvaničnog stava.

"Mene nisu interesovali zvanični stavovi, pogotovo ne tužilaštva. Mene je interesovao vaš stav o tome", pitao je Šešelj.

"To je apsolutno netačno i vi kao pravnik ćete se složiti da nije postojala odbrana od te teze da je neko nekome ukrao telefon, a taj telefon je bio u rukama onoga ko je tvrdio da mu je nešto ukradeno. Veliki je bio problem policije koja je uopšte prihvatila takvu vrstu prijave, jer je ta prijava bila pokušaj zastrašivanja mene", odgovorila je Pajković.

Šešelj je iznio tvrdnje da je Vukšić naveo kako je Pajković, u vrijeme njihove veze, imala još nekoliko paralelnih odnosa, te da su u tim vezama bili i pripadnici kavačkog klana, kao i da su postojali snimci koji su dospjeli u javnost.

Pajković je odgovorila da interes javnosti nije mogao da se svede na lične priče, te da bi, ukoliko su takve tvrdnje bile tačne, to imalo bezbjednosne implikacije, i da je bila spremna da odgovara samo na pitanja koja su bila u interesu građana.

Polemika o profesionalnom radu i advokatskoj praksi

"Vi ste se mnogo kompromitovali u crnogorskoj javnosti", tvrdio je Šešelj, pozivajući se na period štrajka advokata.

Na njenu konstataciju da se njen potez u Crnoj Gori cijenio, Šešelj je odgovorio da, kako je rekao, nijedan častan čovjek to nije mogao da cijeni.

"Gdje ste imali pravničku struku koja je to cijenila? Svi su vas osuđivali, izbacili su vas iz Advokatske komore ili ste bili suspendovani. Pa vas je Upravni sud vraćao, pa ste opet bili suspendovani. Vi ste pokazali da pravo uopšte niste poznavali, evo sad ću vam objasniti…", rekao je Šešelj.

"Ne dozvoljavam vam da mi objasnite", odgovorila je Pajković.

Incident u Nikšiću i pravna rasprava

Šešelj je potom iznio detaljan opis slučaja ubistva u Nikšiću, tvrdeći da se tokom štrajka advokata desilo ubistvo između dva poznanika koji su se često viđali u kafanama, te da je policija uhapsila osumnjičenog, ali da on nije mogao da bude izveden pred sud bez advokata.

Naveo je da su drugi advokati odbili slučaj, dok je Pajković prihvatila da ga zastupa po službenoj dužnosti.

Prema njegovim tvrdnjama, nakon toga je osumnjičeni ostao u pritvoru, a kasnije je zbog zdravstvenog stanja upućen na psihijatrijsko liječenje.

Pajković je ocijenila da je takvo tumačenje bilo nestručno i netačno.

"Zaštita klijenta se ogledala u pružanju pravne pomoći. Prije svega, pominjali ste ličnu anamnezu lica, što je bilo jako nekorektno. Druga stvar, to lice je imalo potrebu za odbranom zbog težine izvršenog krivičnog djela i njegovog stanja. Interes države je bio da se omogući pravo na pravično suđenje. Ja sam doprinijela da imamo pravično suđenje", rekla je ona.

"A šta bi se desilo da niste pristali?", pitao je Šešelj.

"To je potez koji se i dalje izuzetno cijenio", tvrdila je Pajković.

"Ma gdje se cijenilo!? Nigdje!", zaključio je Šešelj.

(Kurir)