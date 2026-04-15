Darko Mladić: Situacija nije dobra, zdravstveno stanje generala se pogoršava

Дарко Младић: Ситуација није добра, здравствено стање генерала се погоршава

Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je za RTRS da očekuje da u što skorijem vremenu dobije dokumentaciju o stanju generala od zdravstvene službe Tribunala u Hagu.

Istakao je da general ne dobija adekvatnu medicinsku njegu i da se njegovi zdravstveni problemi potcjenjuju.

- Nakon tog razgovara, obećali su nam da će poslati dokumenta, snimke i nalaze iz laboratorije, ali nismo do danas dobili ništa - naveo je Darko Mladić.

Naveo je da je probao da se čuje sa generalom u nekoliko navrata.

- Ali on jako slabo priča, nije mogao da mi kaže ni koliki mu je pritisak. Sve lošije se osjeća, situacije nije dobra, jer njegovo stanje se samo pogoršava - rekao je Darko Mladić za RTRS.

Podsjećamo, general Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju.

General ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

