Darko Mladić: Situacija nije dobra, zdravstveno stanje generala se pogoršava

Autor:ATV
Komentari:0
Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je za RTRS da očekuje da u što skorijem vremenu dobije dokumentaciju o stanju generala od zdravstvene službe Tribunala u Hagu.
Istakao je da general ne dobija adekvatnu medicinsku njegu i da se njegovi zdravstveni problemi potcjenjuju.
- Nakon tog razgovara, obećali su nam da će poslati dokumenta, snimke i nalaze iz laboratorije, ali nismo do danas dobili ništa - naveo je Darko Mladić.
Naveo je da je probao da se čuje sa generalom u nekoliko navrata.
- Ali on jako slabo priča, nije mogao da mi kaže ni koliki mu je pritisak. Sve lošije se osjeća, situacije nije dobra, jer njegovo stanje se samo pogoršava - rekao je Darko Mladić za RTRS.
Podsjećamo, general Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju.
General ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.
Više puta je hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.
Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
46
20
19
20
17
20
08
19
57
Trenutno na programu