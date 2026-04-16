Patrijarh Porfirije: Odgovornost u radu za duhovnu korist i napredak crkve

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije ukazao je danas na značaj odgovornosti, saradnje i revnosti u radu za duhovnu korist vjernika, te napredak i jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh srpski predsjedavao je danas u Beogradu sjednici Eparhijskog upravnog savjeta na kojoj su usvojeni izvještaji o radu crkvenih tijela i ustanova u okviru Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, te planovi za predstojeći period sa posebnim naglaskom na misionarsku, prosvjetnu i dobrotvornu djelatnost, saopšteno je iz SPC.

Sjednici u Patrijaršijskom dvoru prethodio je čin priziva Svetog Duha koji je u Pridvornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog služio vikarni episkop novobrdski Ilarion.

(SRNA)