Uran u Blizancima donosi sedam godina haosa: Pogledajte šta očekuje vaš znak

Priča o "sedam godina haosa" zvuči dramatično, ali realno, ovdje se ne radi o haosu u bukvalnom smislu, već o periodu jakih promjena koje više ne mogu da se odlažu. Kada Uran, planeta iznenadnih preokreta, uđe u znak Blizanaca, fokus se pomjera na komunikaciju, informacije, tehnologiju i način na koji razmišljamo. Sve što je zastarjelo ili nefunkcionalno tu prvo puca.
Uz to, napeti odnos između Sunca i Plutona dodatno podiže intenzitet. To je onaj momenat kada više ne možete da gurate stvari pod tepih. Ili mijenjate, ili vas okolnosti natjeraju.
Ovo nije "loš" period. Ovo je period u kom se život resetuje, često na način koji niste planirali.
Promjene dolaze kroz komunikaciju i odnose sa okruženjem. Moraćete da naučite da slušate, ne samo da reagujete. Iznenadne vijesti ili razgovori mogu promijeniti pravac.
Sigurnost se preispituje. Finansije, posao i osjećaj stabilnosti prolaze kroz test. Ono što djeluje sigurno može se promijeniti, ali cilj je da izgradite nešto održivije.
Vi ste u centru svega. Uran u vašem znaku znači ličnu transformaciju. Mijenjate način razmišljanja, identitet i pravac života. Neće biti dosadno, ali neće biti ni mirno.
Unutrašnji svijet se mijenja. Ovo je period suočavanja sa stvarima koje ste dugo izbegavali. Intuicija jača, ali i potreba da se oslobodite prošlosti.
Društveni krug i planovi za budućnost se mijenjaju. Neki ljudi odlaze, novi dolaze. Shvatate ko vam zaista pripada, a ko je tu iz navike.
Karijera ulazi u fazu preokreta. Moguće su nagle promjene pravca, ali one vas vode ka nečemu što ima više smisla. Kontrola više ne funkcioniše kao ranije.
Mijenja se način na koji gledate svijet. Putovanja, učenje, nova iskustva dolaze iznenada i tjeraju vas da izađete iz zone komfora.
Duboke emotivne i finansijske teme izlaze na površinu. Ovo je period transformacije, ali i oslobađanja od svega što vas vezuje i koči.
Odnosi su u fokusu. Partnerstva prolaze kroz test, bilo da su emotivna ili poslovna. Ili se dižu na viši nivo, ili pucaju.
Rutina i svakodnevica se mijenjaju. Posao, zdravlje i navike više ne mogu da ostanu isti. Bićete primorani da uvedete drugačiji sistem.
Kreativnost i emocije dolaze u prvi plan. Ljubavni život može donijeti iznenađenja, ali i potrebu da budete iskreniji prema sebi.
Porodica i dom prolaze kroz promjene. Moguće su selidbe, preuređenja ili emotivni rezovi koji donose dugoročno olakšanje.
Iskreno, zavisi koliko se držite starog. Što više pokušavate da zadržite stvari kakve jesu, to će vam ovaj period djelovati teži. Što ste spremniji da pustite, to će promjene više raditi za vas nego protiv vas.
Ovo nije kraj stabilnosti. Ovo je kraj iluzije stabilnosti koja zapravo nije funkcionisala.
