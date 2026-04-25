Muškarac iz BiH preminuo dvadeset minuta nakon pregleda u Hitnoj

Sarajlija Mirza Čengić (35) preminuo je 17. aprila u Zadru, nedugo nakon što se kolegama na poslu požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela.

Preminuo je niti dvadeset minuta nakon što su mu u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ) izmjerili pritisak, ocijenili da nije vitalno ugrožen i da ne zahtijeva hitno bolničko zbrinjavanje te mu savjetovali da se javi doktoru ako se stanje ne popravi nakon vikenda.

Republika Srpska Predsjednik Kneseta uputio saučešće Dodiku povodom smrti majke

Prema pisanju Zadarskog lista, kobnog dana preminulog Sarajliju kolege su odvezle iz Ražanca u Zadar, i to u pravcu Hitne pomoći, no navigacija je ljude koji nisu lokalni stanovnici prvo odvela na krivu adresu, u prizemlje Poliklinike, u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB Zadar.

U Zavodu za hitnu medicinu izmjeren mu je pritisak, te mu je dana uputa da se javi u lokalnu ambulantu ako mu se stanje ne popravi. No, stanje ne da nije bilo bolje nego je mladi čovjek preminuo dvadeset minuta nakon što ga je doktor otpustio.

Mirza je preminuo pred Ražancem, a na sahranu u Sarajevu su otišli kolege i vlasnik kafića koji su potreseni smrću kolege kojeg opisuju kao veselu i simpatičnu osobu te vrijednog radnika.

V.d. upravnika Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Oluić potvrdio je da je upoznat sa slučajem i da je odmah nakon saznanja pokrenuta interna stručna kontrola.

Srbija Kamion udario u autobusko stajalište, ima povrijeđenih

“S obzirom na to da je postupak kontrole u toku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima”, rekao je Oluić.

“Po završetku kontrole javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama”, dodao je. Oluić je naglasio da je Zavodu u interesu potpuno i objektivno utvrditi sve okolnosti događaja te postupati u skladu s važećim medicinskim standardima i propisima.

U nalazu koji je ustupljen Zadarskom listu, navodi se da je pacijent pregledan u 16:37. Kao dijagnoza navedena je esencijalna, odnosno primarna hipertenzija, što znači povišen krvni pritisak. U anamnezi stoji da pacijent dolazi zbog viših vrijednosti krvnog pritiska i da negira ikakve tegobe.

Srbija Kamion udario u autobusko stajalište, ima povrijeđenih

U zaključku nalaza stoji: “Kući. U slučaju pogoršanja nazvati 194.” Nedugo nakon pregleda, na povratku prema Ražancu, Čengiću je pozlilo nedaleko od benzinske pumpe Tri Bartola.

Najprije su mu pomoć pokušali pružiti prijatelji, a potom i radnici hitne medicinske pomoći. Reanimacija je trajala oko sat vremena, ali Čengić nije preživio.

Mirza Čengić – Čenga je prije dva dana sahranjen na Gradskom groblju Bare. Brojne Sarajlije su Čengu znali i iz Gastro Puba Vučko gdje je radio. Iza njega su ostali majka Aida, otac Armin, sestra Ajna, brat Tarik te ostala mnogobrojna porodica i prijatelji.

(Crna-Hronika)