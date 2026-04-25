Djevojka automobilom udarila djevojčicu: Maloljetnica zadobila povrede

Autor:ATV
Komentari:0
Djevojčica je juče zadobila povrede u Majdanskoj ulici u Sarajevu kada je udario automobil
Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, 24.04.2026. u 07:30 na kolovozu ulice Majdanska, područje opštine Novi Grad, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je došlo do udara i obaranja na kolovoz pješaka-djeteta, rođena 2016. godine, iz Sarajeva, od strane putničkog motornog vozila marke „Fiat Panda“.
Društvo
U Banjaluci preminuo Nenad Bereta
Vozilom je upravljala Č.A. rođena 2001. godine iz Sarajeva.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede, fraktura lijeve natkoljenice zadobila je djevojčica (2016.), konstatovane na KUM-UKC Sarajevo, nakon čega je prevezena na kliniku ortopedije i traumatologije gdje je zadržana na daljem liječenju.
Zanimljivosti
Uran u Blizancima donosi sedam godina haosa: Pogledajte šta očekuje vaš znak
O navedenom je obaviješten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj je izvršen od strane uviđajne ekipe MUP-a KS.
(Avaz)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
12
17
05
16
59
16
59
16
53
Trenutno na programu