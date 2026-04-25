Logo
Large banner

Djevojka automobilom udarila djevojčicu: Maloljetnica zadobila povrede

Autor:

ATV
25.04.2026 14:26

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Djevojčica je juče zadobila povrede u Majdanskoj ulici u Sarajevu kada je udario automobil

Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, 24.04.2026. u 07:30 na kolovozu ulice Majdanska, područje opštine Novi Grad, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je došlo do udara i obaranja na kolovoz pješaka-djeteta, rođena 2016. godine, iz Sarajeva, od strane putničkog motornog vozila marke „Fiat Panda“.

Vozilom je upravljala Č.A. rođena 2001. godine iz Sarajeva.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede, fraktura lijeve natkoljenice zadobila je djevojčica (2016.), konstatovane na KUM-UKC Sarajevo, nakon čega je prevezena na kliniku ortopedije i traumatologije gdje je zadržana na daljem liječenju.

O navedenom je obaviješten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj je izvršen od strane uviđajne ekipe MUP-a KS.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđena djevojčica

Hitna pomoć

Policija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

17

12

Novčani horoskop za maj: Neko pliva u novcu, a neko tone u dugovima

17

05

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

16

59

Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

16

59

Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

16

53

Nove optužbe na račun Majkla Džeksona: Bili smo izmanipulisani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner