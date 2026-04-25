Užas kod Podgorice: Izboli muškarca nožem, pa pobjegli

Kako je saopšteno, poslije opsežnih izviđajnih radnji i koordinacije sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovana su dvojica osumnjičenih - državljani Albanije stari 28 i 27 godina, protiv kojih su podnijete krivične prijave zbog sumnje da su djelo izvršili kao saizvršioci.

- Prema sumnjama istražnih organa, oni su se kobnog dana automobilom iz Podgorice uputili ka Tuzima, gdje su se oko 15:30 časova zaustavili na parkingu u blizini crkve u centru mjesta. Nakon kraće rasprave sa oštećenim, napali su ga najprije rukama, zadajući mu više udaraca po glavi i tijelu, a potom su upotrijebili nož i nanijeli mu više ubodnih rana u predjelu grudi i nogu - rekli su za RINU u UP Crne Gore.

Srbija Kamion udario u autobusko stajalište, ima povrijeđenih

Povrijeđeni muškarac je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, a zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi izbjegnut je smrtni ishod. Policija intenzivno traga za osumnjičenima, a u toku su dalje operativne mjere u cilju njihovog lociranja i hapšenja.