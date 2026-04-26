Stižu nova pravila za prelazak granice, mnogima se ovo neće svidjeti

Evropska unija pokrenula je veliko digitalno rješenje kojim želi spriječiti ljetni kolaps na granicama i višesatna čekanja koja se očekuju zbog novog sistema ulaska i izlaska poznatog kao EES.

U centru pažnje našla se aplikacija „Travel to Europe“, zamišljena kao digitalna prečica kojom bi dio granične procedure mogao da se obavi prije nego što putnik uopšte krene na put.

Riječ je o novom modelu kontrole u kojem putnici iz zemalja van Evropske unije unaprijed, preko mobilnog telefona, mogu poslati pasoške podatke, fotografiju lica i osnovne informacije o putovanju, čime bi se smanjilo zadržavanje na prelazima. Umjesto dugog stajanja kod službenika, ideja je da se dio procedure prebaci na telefon i da se granica prolazi mnogo brže.

Podatke možete unijeti najranije 72 sata prije putovanja

Sistem funkcioniše tako što putnik najranije 72 sata prije putovanja otvara aplikaciju, bira zemlju ulaska i granični prelaz, zatim NFC funkcijom telefona skenira biometrijski pasoš i učitava podatke iz čipa. Nakon toga pravi selfi radi potvrde identiteta, odgovara na standardna pitanja o putovanju i dobija potvrdu, odnosno kod koji se koristi na granici.

Svijet Lavrov: Pokušaji Zelenskog da postane "zaštitnik" neće se dobro završiti

Brisel ovaj sistem predstavlja kao svojevrsnu revoluciju, jer novi EES mijenja dosadašnje pečatiranje pasoša digitalnim evidencijama, biometrijom i automatizovanom provjerom boravka. Novi režim prati koliko dugo putnici ostaju u šengenskom prostoru i automatski provjerava čuveno pravilo 90 dana boravka u okviru 180 dana.

Međutim, iako ideja zvuči kao digitalni spas za ljetni haos, u praksi se pojavljuju ozbiljne prepreke. Prvi korisnici prijavljuju tehničke probleme, rušenje aplikacije, poteškoće sa očitavanjem pasoša, ali i činjenicu da aplikacija ne znači automatski prolazak bez čekanja.

Velika dilema nastala je i oko takozvanih „brzih traka“, jer one za sada ne postoje na svim prelazima, a negdje nisu ni planirane u punom obimu. Najveće pogodnosti zasad imaju veći aerodromi sa automatizovanim terminalima, dok kopneni granični prelazi, koji su ključni za putnike sa Balkana, tek čekaju širu implementaciju.

Aplikacija ne zamjenjuje klasičnu kontrolu

Posebno interesovanje izaziva pitanje da li će prelazi poput Batrovaca, Horgoša, Gradiške ili Broda zaista dobiti „brzu traku“ o kojoj se govori. Zvanične potvrde za mnoge prelaze još nema, što znači da putnici koji očekuju prolazak bez zadržavanja mogu ostati razočarani kada stignu na granicu.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da aplikacija ne zamjenjuje klasičnu kontrolu, već je samo dopunjuje. Čak i kada unaprijed pošaljete podatke, i dalje prolazite provjeru kod graničnih organa, a na pojedinim mjestima i dodatno biometrijsko očitavanje na terminalima.

Scena Tei Tairović prekinut nastup: Pjevačica ostala bez teksta

Pojedine zemlje su zbog gužvi već morale prilagođavati primjenu EES sistema, a bilo je i slučajeva privremenog ublažavanja procedura kako bi se spriječile višesatne kolone. Uz to, mnogi ne znaju da aplikacija trenutno nije jednako dostupna svuda i da funkcionalnosti variraju od zemlje do zemlje.

Kraj haotičnih ručnih procedura?

Stručnjaci kažu da bi, ako sistem proradi kako je zamišljen, ovo mogla biti najveća promjena na evropskim granicama u posljednjim decenijama. Ideja je da se dugoročno ukinu haotične ručne procedure, ubrza protok putnika i istovremeno pojača bezbjednosna kontrola.

Paralelno s tim, sve više se govori da je ovo samo uvod u još veću digitalizaciju putovanja, jer se krajem godine očekuje i širi dolazak ETIAS sistema. Ipak, ostaje veliko pitanje da li će tehnologija zaista rasteretiti granice ili će donijeti nove komplikacije tokom ljetne sezone.

Za putnike sa Balkana poruka je zasad jasna - aplikacija može pomoći, ali ne garantuje prolazak bez čekanja, posebno na drumskim prelazima gdje se najveće gužve tek očekuju, prenosi Kurir.