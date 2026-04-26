Sutra prave proljećne temperature

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano i prijatno toplo vrijeme, uz najvišu temperaturu do 26 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti sunčano uz prolaznu oblačnost koja će se premještati od sjevera ka jugu i istoku, dok se po podne od jugozapada ka jugoistoku očekuje razvoj oblaka, koji će samo ponegdje donijeti slabu i kratkotrajnu kišu.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do osam, dok će maksimalna temperatura biti od 18 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je u Republici Srpskoj i FBiH sunčano.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica šest, Čemerno 17, Kneževo, Han Pijesak, Ivan Sedlo 18, Mrakovica i Sokolac 19, Gacko 20, Mrkonjić Grad 22, Livno, Sarajevo, Tuzla 23, Bijeljina, Doboj, Ribnik, Srbac, Trebinje, Foča, Šipovo, Jajce 24, Rudo, Novi Grad, Banjaluka, Sanski Most 25, Bileća, Višegrad, Prijedor 26, te Mostar 28 stepeni Celzijusovih.