Bomba na Mundijalu: Kape Verde šokirao Španiju

Španija, jedan od najvećih favorita za titulu, odigrala je bez golova (0:0) protiv Zelenortskih ostrva na startu Iks grupe Mundijala u Atlanti.

Niko nije mogao da pretpostavi ovakav rasplet. Španci su ušli u meč potcjenjivački, bez Jamala i Vilijamsa u startnoj postavi, što je disciplinovani autsajder maksimalno kaznio.

Junak meča bio je 40-godišnji golman Vozinja, koji je sa sedam sjajnih odbrana „spustio rampu“ zvijezdama Barselone, Čelsija i PSŽ-a. Španci su imali šanse – najbolju Feran Tores koji je pogodio prečku – ali je odbrana Kape Verdea, predvođena iskusnim čuvarom mreže, odoljela svim naletima.

Ovo je jedno od najvećih iznenađenja u istoriji svjetskih prvenstava. Sa ovim bodom, „anonimni“ tim selektora Pedra Leitaa Brita sada ravnopravno konkuriše za plasman u nokaut fazu, dok Španija mora hitno da mijenja pristup ako želi do trona.