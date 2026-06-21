Bubamarac napunio salu: Premijerno prikazan spot za pjesmu "Moje milo Trebinje"

Dječji hor "Bubamarac" iz Trebinja održao je u prepunoj sali Kulturnog centra u ovom gradu godišnji koncert, na kojem je premijerno prikazan spot za pjesmu "Moje milo Trebinje".

"Imali smo bogat i šarolik program, a ovom je prilikom premijerno prikazan i spot za našu pjesmu 'Moje milo Trebinje', koja je objeručke prihvaćena od najmlađe, a, kako vidim, i od one starije publike", rekao je rukovodilac hora Milisav Sukonjica.

"To je bio jedan projekat u nazivu 'Moje milo Trebinje', onako kako je Dučić pričao i pisao o svome Trebinju. Mi smo napravili jednu lijepu pjesmu i napravili smo jedan lijep spot", dodao je on.

Inače, spot za ovu pjesmu su radili snimatelji Alternativne televizije Nemanja Zirojević i Slavenko Vukasović.