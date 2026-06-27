Paprene kazne i zabrana ulaska u lift: Banjaluka uvodi rigorozna pravila za vlasnike pasa i mačaka

Grad Banjaluka pripremio je novi prijedlog odluke o držanju kućnih ljubimaca kojim se uvode stroža pravila za vlasnike pasa i mačaka. Predviđena su brojna ograničenja, ali i znatno veće kazne za one koji ih ne budu poštovali.

Prema važećoj odluci iz 2018. godine novčane kazne za fizička lica od 100 do 1.000 maraka, a novim prijedlogom predviđene su kazne za fizička lica od 500 do 3.000 KM. Preduzetnici bi mogli platiti kaznu od 1.000 do 6.000 KM, dok bi pravna lica mogla snositi novčanu sankciju i do 10.000 KM.

Banja Luka Stižu nova pravila u Banjaluci? Najviše dva psa ili dvije mačke u stanu

Banjalučani bi uskoro mogli dobiti nova pravila kada je riječ o držanju kućnih ljubimaca. Pred odbornicima Skupštine grada naći će se Prijedlog odluke o držanju i zaštiti kućnih ljubimaca, kojim se detaljno uređuju prava i obaveze vlasnika pasa i mačaka, način njihovog držanja u stambenim objektima, izvođenja na javne površine, ali i kaznene odredbe za prekršioce.

Jedna od najznačajnijih novina jeste ograničenje broja kućnih ljubimaca u stanovima. Prema prijedlogu, u jednom stanu moći će se držati najviše dva psa ili dvije mačke, i to uz saglasnost zajednice etažnih vlasnika, odnosno većine stanara ukoliko zajednica nije formirana.

Istovremeno, ljubimce neće biti dozvoljeno držati u zajedničkim prostorijama zgrade, poput stepeništa, hodnika, podruma ili tavana, niti na balkonima i lođama na način koji može ugroziti ili uznemiravati komšije.

Posebnu pažnju javnosti privukla je odredba koja se odnosi na korištenje liftova. Naime, vlasnik psa ili mačke neće moći ući u lift ukoliko se u njemu već nalaze drugi stanari, osim ukoliko oni na to pristanu. Cilj ove odredbe, kako je obrazloženo, jeste zaštita bezbjednosti i komfora svih korisnika zajedničkih prostora.

Prijedlog odluke predviđa i stroža pravila prilikom izvođenja pasa. Psi će morati biti na povodniku, dok će za određene rase biti obavezna zaštitna korpa. Vlasnici će prilikom šetnje biti obavezni da sa sobom imaju pribor za uklanjanje izmeta i da odmah očiste površinu ukoliko njihov ljubimac ostavi nečistoću.

Takođe, psi neće smjeti boraviti na dječijim igralištima, u dvorištima škola i vrtića, na sportskim terenima, kao ni na drugim mjestima gdje bi mogli predstavljati rizik za građane.

Novom odlukom propisana je i obaveza mikročipovanja i registracije pasa i mačaka u skladu sa zakonom, kao i prijavljivanje svakog slučaja u kojem životinja nanese povredu drugoj osobi.

U prijedlogu odluke nalazi se više konkretnih odredbi koje će, ako budu usvojene, biti obavezujuće za vlasnike kućnih ljubimaca. Prema dostupnom tekstu prijedloga, najvažnije su:

Držanje u stanovima i zgradama

- U jednom stanu mogu se držati najviše dva psa ili dvije mačke.

- Za držanje ljubimaca potrebna je saglasnost zajednice etažnih vlasnika, odnosno većine stanara ako zajednica nije formirana.

- Zabranjeno je držanje pasa i mačaka u zajedničkim prostorijama zgrade (hodnici, stepeništa, podrumi, tavani).

- Ljubimci se ne smiju držati na balkonima, lođama i terasama na način koji uznemirava komšije.

Liftovi

Pas ili mačka ne mogu ući u lift ako se u njemu već nalaze druge osobe, osim uz njihov pristanak. Ovo je jedna od odredbi koja je izazvala najviše reakcija u javnosti.

Izvođenje pasa

- Pas mora biti na povodniku.

- Za određene rase i opasne pse obavezna je zaštitna korpa, u skladu sa propisima BiH o opasnim psima.

- Vlasnik mora imati pribor za uklanjanje izmeta i očistiti iza psa.

- Komunalni policajac može tražiti da vlasnik pokaže da kod sebe ima kesice ili drugi pribor za čišćenje.

Zabrane

Psi neće smjeti boraviti:

- na dječijim igralištima,

- u dvorištima škola i vrtića,

- na sportskim terenima,

- na pojedinim uređenim javnim površinama gdje je to posebno označeno.

Registracija

- Obavezni su mikročipovanje i registracija pasa i mačaka u skladu sa zakonom.

- Vlasnik je dužan prijaviti ako njegov ljubimac nekoga povrijedi.

Kazne

Predložene novčane kazne su:

- 500–3.000 KM za fizička lica,

- 1.000–6.000 KM za preduzetnike,

- do 10.000 KM za pravna lica.

Građani podijeljeni

Novi pravilnik već je izazvao brojne reakcije među građanima. Dok jedni smatraju da je vrijeme da se uvede više reda i odgovornosti među vlasnicima kućnih ljubimaca, drugi upozoravaju da pojedine odredbe, poput ograničenja broja ljubimaca ili zabrane ulaska u lift sa drugim stanarima, mogu biti teško primjenjive u svakodnevnom životu.

Sagovornici iz udruženja za zaštitu životinja očekuju da će tokom javne rasprave biti predložene određene izmjene, posebno kada je riječ o pojedinim ograničenjima, ali ističu da podržavaju sve mjere koje doprinose odgovornom vlasništvu i boljoj zaštiti životinja.

Građani sa kojima je Kliks razgovarao, uglavnom smatraju da je potrebno uvesti više reda, ali upozoravaju da pojedine odredbe idu na štetu odgovornih vlasnika.

"Nemam ništa protiv da se kažnjavaju oni koji ne čiste iza svojih pasa ili ih puštaju bez povodnika. To podržavam. Ali ne razumijem zašto bi neko određivao koliko pasa mogu imati u svom stanu ako se o njima uredno brinem", kaže jedna Banjalučanka koja je bila u šetnji sa svojim ljubimcem.

Sličnog mišljenja je i vlasnik dva psa iz naselja Borik.

"Najviše me iznenadila odredba o liftovima. Ako u zgradi neko ne želi da uđem sa psom u lift, koliko dugo treba da čekam? To u praksi neće funkcionisati."

Građani smatraju da bi Grad prije novih zabrana trebalo da obezbijedi više prostora namijenjenih psima.

"Nemamo dovoljno parkova za pse, nema dovoljno kanti ni mjesta gdje ih možemo pustiti da istrče. Lakše je donositi zabrane nego riješiti infrastrukturu", kaže jedan sagovornik.

Pojedini vlasnici smatraju da se odgovorni građani ponovo stavljaju u isti koš sa onima koji ne poštuju pravila.

"Uvijek će biti onih koji neće čistiti iza psa, ali zbog njih sada svi ispadaju problem. Umjesto da kažnjavaju neodgovorne, uvode pravila koja pogađaju sve."

Ipak, ima i onih koji podržavaju dio novih mjera.

"Kazne trebaju biti visoke za one koji ostavljaju izmet ili puštaju agresivne pse bez povodca. Međutim, ograničavanje broja ljubimaca i pojedine zabrane u zgradama nisu rješenje."

O tome da li će prijedlog biti usvojen u sadašnjem obliku ili će pretrpjeti izmjene, konačnu riječ daće odbornici Skupštine grada Banjaluka. Ukoliko odluka bude usvojena, nova pravila trebalo bi da stupe na snagu po objavljivanju u Službenom glasniku Grada Banjaluka.

Pravni aspekti prijedloga odluke

Ako prijedlog ostane u obliku koji je predstavljen u javnosti, postoji nekoliko pravnih i praktičnih dilema koje bi mogle biti predmet rasprave.

Ograničenje na dva psa ili dvije mačke

Pitanje je može li lokalna zajednica ograničiti broj kućnih ljubimaca bez obzira na veličinu stana, uslove držanja i dobrobit životinja. Ako vlasnik uredno brine o tri ili četiri životinje, postavlja se pitanje da li je broj sam po sebi dovoljan razlog za zabranu.

Saglasnost etažnih vlasnika

Ako je vlasnik stana ispunio sve zakonske obaveze (čipovanje, vakcinacija, higijena), postavlja se pitanje može li većina stanara odlučivati o njegovom pravu da drži kućnog ljubimca.

Pravnici često ukazuju da kućni red ne može biti iznad zakona niti neopravdano ograničavati pravo vlasništva.

Zabrana ulaska u lift

Odredba prema kojoj pas ne može u lift ako se unutra nalazi druga osoba mogla bi biti teško primjenjiva.

Otvara se niz pitanja:

Šta ako neko namjerno odbija pustiti vlasnika psa?

Ko ima prednost?

Da li vlasnik mora čekati neograničeno dugo?

Kako će komunalna policija dokazivati prekršaj?

Nejasni pojmovi

Ako pravilnik koristi izraze poput: "uznemiravanje stanara",

"veći pas", "opasan pas", "pretjerana buka", oni moraju biti jasno definisani. U suprotnom ostavlja se prostor za različita tumačenja i selektivnu primjenu.

Kontrola provođenja

Praktično pitanje je kako će se odluka provoditi:

Ko će brojati kućne ljubimce?

Hoće li komunalna policija ulaziti u stanove?

Da li je za kontrolu potrebna sudska naredba ili saglasnost vlasnika?

Bez jasnih procedura pojedine odredbe mogle bi biti teško primjenjive.