Banjalučka prigradska naselja i dalje bez vode - nadležni obećali rješenje u avgustu

Osmi dan bez vode u banjalučkim mjesnim zajednicama, mještani Piskavice kažu da iako su prema rasporedu vodu trebali imati tokom cijelog dana, slavine su ostale suve sve do predvečernjih časova.

Navode da su problemi počeli od kako im je ugašen nekadašnji seoski vodovodni sistem, te su priključeni na gradski.

"Da se napomene da smo danas, evo nakon praktično tri godine slanja dopisa prema Gradskoj upravi i vodovodu, dobili ekipu iz vodovoda koji su obišli seoski vodovod gdje smo ustanovili da postoji voda i gdje ćemo u narednom vremenskom periodu preuzeti sve one mjere i korake da se taj seoski vodovod, prije svega pričam o bazenu, da se taj bazen očisti", rekao je Aleksandar Šibarević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Piskavica.

Slični problemi godinama muče i mještane Bronzanog Majdana i zaseoka Bojinovac. Kažu da vodu čekaju već tri godine i da od nadležnih traže samo osnovne uslove za život.

"Apelujem na sve ljude koji nam mogu pomoći da napravimo bazen da navodno taj bazen košta oko 100 hiljada maraka mi smo našli mjesto gdje ćemo da napravimo bazen pošto su nam tražili papire, to smo predali, do sad se niko ne pojavljuje evo već treća godina kako su nam doveli šaht u selo, a mi vode nemamo", rekao je Predrag Maksimović, mještanin Bronzanog Majdana.

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Ništa bolja situacija nije ni u Dragočaju. Mještanima je ovo osmi dan bez vode na ekstremnim temperaturama. Prošle sedmice iz Vodovoda su došli sa obećanjem da će im dostaviti cisterne, međutim mještani kažu da te cisterne nisu dočekali.

"Osmi je dan danas kako nemamo vode, prošle sedmice je nestalo u 12 sati i nema koga nisam zvao od nadležnih svi kažu redukcija vode, smanjite vodu da se ne troši. Ja stvarno nisam imao potrebe da nešto zalivam, trošim...", rekao je Milovan Šipka, mještanin Dragočaja.

Od nadležnih – opet ista priča. Osnovni razlog za nedostatak vode je cjevovod od Centruma do Tunjica. U toku su radovi na novom cjevovodu fi700, a rješenje stiže u avgustu. Direktor vodovoda poručuje – nije istina da vode u Dragočaju nema.

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"Što se tiče snabdijevanja Dragočaja moram reći da sam ja juče lično bio u Dragočaju, odgovorno tvrdim da su svi mještani Dragočaja imali vodu", rekao je Radovan Majkić, direktor preduzeća "Vodovod" a.d. Banja Luka te dodao:

"Po završetku ovog cjevovoda garantujem da će svi mještani koji se snabdijevaju sa sistema Tunjice imati uredno vodosnabdijevanje".

Dok nadležni uvjeravaju da će problem biti riješen u avgustu, a temperature dostižu vrhunac toplotnog talasa, mještani banjalučkih prigradskih naselja nastavljaju svakodnevnu borbu za osnovne uslove za život.