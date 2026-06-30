Сви се питају у чему је тајна дуговјечности: Село у Херцеговини познато по стогодишњацима

Аутор:АТВ редакција
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Неђо је на прагу стотог рођендана. А његов син Петко има 70 година. Жеља им је да, за стоти рођендан, у селу Банчићи надомак Љубиња окупе унуке, праунуке, комшије и пријатеље на једно скромно, али свечано славље.
И зато ће породица учинити све да тај дан буде посебан. Неђо се цијелог живота бавио пољопривредом и сточарством. Тако је хранио дјецу. У браку је био више од седам деценија.
А село Банчићи надалеко је познато по дуговјечности и великом броју стогодишњака. Јањићи признају, не знају да ли је тајна у херцеговачком ваздуху, скромној исхрани или свакодневном раду. Али зато знају да су поштење, сложна породица и живот без журбе – вриједности које не пролазе.
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Јањићи се надају да ће их здравље послужити, као и до сада. И да ће се овог августа цијела породица окупити у Банчићима. Стоти рођендан неће бити само породично славље већ и подсјетник да се живот не мјери годинама већ људима које сте окупили око себе и вриједностима које им остављате у насљеђе.
Њихову причу погледајте у видео прилогу:
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