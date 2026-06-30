Logo

Сви се питају у чему је тајна дуговјечности: Село у Херцеговини познато по стогодишњацима

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:35

Коментари:

0
Село стогодишњака, Банчићи, Љубиње
Фото: АТВ

Неђо је на прагу стотог рођендана. А његов син Петко има 70 година. Жеља им је да, за стоти рођендан, у селу Банчићи надомак Љубиња окупе унуке, праунуке, комшије и пријатеље на једно скромно, али свечано славље.

И зато ће породица учинити све да тај дан буде посебан. Неђо се цијелог живота бавио пољопривредом и сточарством. Тако је хранио дјецу. У браку је био више од седам деценија.

А село Банчићи надалеко је познато по дуговјечности и великом броју стогодишњака. Јањићи признају, не знају да ли је тајна у херцеговачком ваздуху, скромној исхрани или свакодневном раду. Али зато знају да су поштење, сложна породица и живот без журбе – вриједности које не пролазе.

Владан и Алекса

Бања Лука

Од Бањалуке до Крфа бициклима у хуманој мисији: 1.900 километара за Слободана

Јањићи се надају да ће их здравље послужити, као и до сада. И да ће се овог августа цијела породица окупити у Банчићима. Стоти рођендан неће бити само породично славље већ и подсјетник да се живот не мјери годинама већ људима које сте окупили око себе и вриједностима које им остављате у насљеђе.

Њихову причу погледајте у видео прилогу:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

село

Село стогодишњака

Љубиње

Коментари (0)

Више из рубрике

Лед у Братунцу

Друштво

Огроман лед: Невријеме у дијеловима Српске, домаћинства без струје

4 ч

0
Патријарх Павле

Друштво

Патријарх Павле је вјерницима дао једноставан лијек за тугу: Његове ријечи и данас су утјеха многима

4 ч

0
Лото извлачење

Друштво

Један Лото играч слави посљедњи дан јуна: Извучени бројеви у 52. колу

4 ч

0
Да ли су домаће фарме свиња пред затварањем?

Друштво

Да ли су домаће фарме свиња пред затварањем?

5 ч

0

  • Најновије

22

59

ОФАК продужио лиценцу НИС-у

22

58

Ватра стављена под котролу: У гашењу пожара учествовало 150 ватрогасаца

22

50

Невријеме све ближе, муње обасјавају небо изнад Бањалуке

22

47

Старомодно, али женама привлачно: Ова фраза је јача и од "волим те"

22

43

Млади полицајац нестао у Дрини: Објављени нови детаљи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима