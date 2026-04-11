Za Vaskrs unesite ova četiri cvijeta u kuću

Spremite se za praznik i ova četiri cvijeta unesite u kuću na Vaskrs za mir i sreću. Vjeruje se da jedan od njih nepogrešivo nagovještava puniji novčanik.

Vaskrs nije samo praznik bogate trpeze i šarenih jaja, već onaj jedan dan u godini kada se cijela kuća budi i čisti od svega što je bilo loše. Naši stari su dobro znali da priroda u ovo doba nosi nevjerovatnu snagu, a ono što unesete u kuću na Vaskrs, prema vjerovanju, može odrediti hoće li vas do kraja godine pratiti oskudica ili ćete konačno osjetiti boljitak.

Društvo EES sistem nemilosrdan: Više od 3.000 ljudi vraćeno sa granice u jednom danu

Cvijeće na stolu nije tu samo da lijepo izgleda – ono je stari narodni način da se otjera loša energija i prizove sreća tamo gdje je mjesecima vladala neizvjesnost.

Mnogi griješe pa kuću kite bilo čime, ne sluteći da određene biljke, prema narodnim vjerovanjima, mogu potpuno preokrenuti sreću u domu.

Postoje četiri cvijeta koja nose snažan simbol mira, dok jedan poseban, jarko žuti buket, djeluje kao magnet za novac.

Ako želite da vam novčanik više ne bude prazan i da vam krene nabolje, obratite pažnju šta stavljate u vazu tokom vaskršnjih praznika.

Hronika Detalji nesreće u Bihaću: Nastradao brat bivšeg igrača FK Sarajevo

Zumbuli za mir i čišćenje negativne energije

Prva stvar koju treba da unesete u kuću na Vaskrs jeste zumbul. Njegov miris je toliko snažan da se od davnina vjeruje kako „tjera“ svaku brigu i negativnu energiju koja se nakupila tokom zime.

Ako je u domu bilo previše nervoze ili bolesti, zumbul je, prema vjerovanju, tu da donese smirenje. On unosi starinsku radost i spokoj, a njegova boja simbolizuje nadu. Stavite ga na sredinu stola gdje se porodica okuplja, jer se vjeruje da čuva ukućane i donosi mir tokom praznika.

Lale kao simbol nove sreće

Lale su cvijeće koje se okreće prema suncu i predstavljaju simbol novog početka. Unijeti lale u kuću na Vaskrs znači, prema narodnom vjerovanju, otvoriti vrata sreći koja vam je možda dugo izmicala.

Crvene lale simbolizuju ljubav i slogu među ukućanima, dok svjetlije boje donose lakše i mirnije dane. Vjeruje se da će godina biti uspješna koliko je vaza na Uskrs puna, pa mnogi biraju bogat buket kao simbol obilja.

Ljubičice za zdravlje i porodični mir

Male ljubičice oduvijek su bile posebno cijenjeno proljetno cvijeće. Kada ih unesete u kuću na Vaskrs, vjeruje se da donose zdravlje ukućanima, posebno djeci.

Najčešće se stavljaju na prozor ili pored ikone, kako bi ih obasjala prva praznična svjetlost. Prema narodnom vjerovanju, ljubičice čuvaju dom od nemira i donose tihi, porodični mir.

Žuti narcisi – buket koji priziva novac

Ako želite da poboljšate finansijsku situaciju, jedan cvijet se posebno izdvaja. Narcis, naročito jarko žuti, odavno se povezuje sa bogatstvom i napretkom.

Svijet U hramu Groba Gospodnjeg u Jerusalimu pravoslavno sveštenstvo prizvalo Blagodatni oganj

Žuta boja simbolizuje sunce, ali i zlato. Vjeruje se da onaj ko unese buket žutih narcisa u kuću na Uskrs priziva finansijski napredak i nove prilike.

Važno je da to bude cijeli buket, a ne samo jedan cvijet. Postavite ih tamo gdje držite važne dokumente ili u prostoriju u kojoj najviše boravite.

Prema vjerovanju, ovaj buket simbolično šalje poruku o želji za napretkom i otvara prostor za nove mogućnosti.

Važno je i gdje postavljate cvijeće

Nije dovoljno samo unijeti ove biljke, već je važno i kako se prema njima odnosite. Voda u vazama treba da bude čista, jer se vjeruje da mutna voda simbolizuje neizvjesnost.

Savjeti Ljuske vaskršnjih jaja nikad ne bacajte, pravo su blago

Svaki uveli cvijet treba odmah ukloniti, jer simbolizuje gubitak. Ono što unesete u kuću na Vaskrs treba da bude svježe i puno života.

Ovaj praznik mnogi koriste kao priliku za novi početak i unošenje pozitivne energije u dom.

Kada na uskršnje jutro sunce obasja vaš dom ispunjen proljetnim mirisima, vjeruje se da to donosi mir, sreću i blagostanje za cijelu godinu, piše Krstarica.