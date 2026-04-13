Da li je Đoković završio sa tenisom? Evo šta kaže najbolji teniser svih vremena

13.04.2026 16:53

Foto: Tanjug/AP/Dar Yasin

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u intervjuu za australijski "Eskvajer" otkrio je da i dalje ima želju za igrom i da se ne osjeća kao da je završio sa tenisom.

Česti su primjeri u sportu da je osoba potpuno drugačija na terenu i van njega, ali sa Novakom Đokovićem to nije slučaj.

- Na terenu i van njega, to je ista osoba. Ako nešto iznutra nije u redu, to se vidi u mom tenisu, nema nikakve sumnje u to. Za mene je pronalaženje te ravnoteže došlo kroz holistički pristup i prihvatanje da sam čovjek. Pravim greške, imam slabosti i to je u redu - rekao je Novak.

Uslijedila je i važna poruka.

- Da biste bili snažni, hrabri i uspješni, morate sebi dozvoliti i da budete ranjivi - istakao je srpski as.

Objasnio je šta ga pokreće da izađe na teren.

- Ono što me pokreće je prije svega ljubav prema igri. Tenis je moj život toliko dugo i i dalje uživam u svakom trenutku na terenu. Volim takmičenje, volim izazov i i dalje se osjećam snažno i sposobno da se nosim sa mlađim igračima - to je veliki dio zabave za mene - istakao je Novak.

Kao i mnogim intervjuima do sada, Novak je kao krunu karijere izdvojio osvajanje zlata za Srbiju.

- Olimpijsko zlato je bio moj životni san. Učestvovao sam čak četiri puta na Olimpijskim igrama i dugo je ta medalja nedostajala. Pobijediti u Parizu, sa 37 godina, predstavljajući Srbiju, bez sumnje je jedan od najvećih trenutaka moje karijere. Stajati tamo, pjevati himnu, držati zlatnu medalju - to je osjećaj koji ostaje zauvijek, ne samo u jsećanju već u cijelom tijelu. Nikada ranije nisam doživio takve emocije na teniskom terenu. Suze su samo potekle, prirodno. Bilo je vrlo čisto, vrlo snažno - rekao je Novak.

Međutim, čak ni poslije zlata nije ponestalo motivacije.

- Ali ne osjećam da sam "završio" tenis. Moja motivacija da nastavim da igram dolazi iz ljubavi prema igri, iz takmičenja i iz želje da izazovem samog sebe - rekao je Novak.

Za pripremu mu je sada potrebno mnogo više od fizičkog treninga.

- U ovoj fazi karijere priprema nije samo u tome da treniram više. Radi se o tome da treniram pametnije, slušam svoje tijelo i obezbijedim da budem na najboljem nivou fizički i mentalno kako bih mogao da se takmičim na najvišem nivou - pojasnio je najbolji svih vremena.

U posljednje vrijeme često je naglašavao koliko mu fali da provodi vrijeme sa porodicom.

- To je jedan od najvećih izazova - pronaći pravi balans između tenisa i porodičnog života, posebno kako moja djeca rastu i imaju školske obaveze, pa ne mogu da putuju sa mnom kao ranije - rekao je Đoković.

Uspjesima na terenu sada želi da motiviše i djecu.

- Kada sam na terenu, motivisan sam ne samo da pobijedim, već i da dam primjer - da im pokažem vrijednosti kao što su posvećenost, otpornost i ljubav prema onome što radiš. Ta motivacija je veoma snažna i veoma lična - naglasio je Nole i rekao da mu je tenis i dalje važan, ali mu nije sve.

Za kraj je dodatno pojasnio iz čega dolazi motivacija.

- Na kraju se sve svodi na ljubav i igru. Kada zaista voliš ono što radiš, prestaješ da budeš opsjednut rezultatom i počinješ više da uživaš u procesu. A kada uživaš u procesu, tada možeš u potpunosti da se izraziš i dostigneš svoj potencijal - zaključio je najbolji teniser svih vremena, a prenosi Sputnjik.

Novak je poslije preskakanja Majamija odlučio da ne igra ni u Monte Karlu, a prvi naredni turnir mogao bi da mu bude masters u Madridu.

