Siner skinuo skalp Alkarazu, a s njim i krunu

12.04.2026 18:06

Јаник Синер
Foto: Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Masters u Monte Karlu i tako se vratio na prvo mjesto ATP liste. On je španskom teniseru Karlosu Alkarazu skinuo skalp, a s njim i krunu.

Siner je u finalu savladao branioca titule i velikog rivala, Karlosa Alkarasa, rezultatom 7:6 (5), 6:3.

Janiku je ovo prva titula na šljaci na turniru iz serije 1.000 – donijela mu je povratak na čelo karavana. U ponedjeljak će započeti 67. nedjelju kao broj 1.

Siner je nastavio i dominaciju na Mastersima, pošto mu je ovo četvrta uzastopna titula, nakon Bersija, Indijan Velsa i Majamija.

Italijan je u oba seta uspijevao da vrati brejk, preokrene i naposlijetku smanji na 7-10 u ukupnom međusobnom skoru.

Karlitos nije bolje mogao da započne susret, brejkom, međutim, već u narednom gemu Italijan se vratio.

Bio je Janik sigurniji kako se prvi set bližio kraju, ali nije uspijevao da iskoristi brejk lopte, ukupno četiri.

Prvi period, koji je trajao 74 minuta, morao je da bude riješen poslije taj-brejka, u kom drame nije izostalo.

Siner je prvi napravio mini-brejk, poveo sa 5:2, potom stigao i do dvije set lopte. Uslijedio je promašen zicer Janika, ali i dupla servis greška Alkarasa, kojom je set bio okončan.

Početak drugog seta podsjetio je na uvodni, pošto je Alkaras iskoristio brejk loptu u trećem gemu. Bio je to sjajan trk i pasing-šot po paraleli iz forhenda, prenosi "B92".

Uprkos vođstvu, bilo je jasno da Alkaras nije na nivou. Uslijedili su maratonski servis gemovi Španca.

Nekako je uspio da potvrdi brejk, spasivši dvije brejk lopte, iskoristivši šestu gem loptu za 3:1.

Ipak, Siner i u sljedećem servis gemu rivala pritiska. Treću brejk šansu je materijalizovao poslije greške Karlosa iz drop-šota.

Na tome se Italijan nije zaustavio, napravio je još jedan brejk i furioznom, sa pet gemova u nizu riješio ovo finale.

