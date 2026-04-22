Након свађе покосила човјека: Носила га на хауби неколико метара, па побјегла

Аутор:АТВ
Београдска полиција брзом акцијом ухапсила је С. К. (19) која је након саобраћајног удеса намјерно возилом ударила мушкарца и нанијела му тешке тјелесне повреде, сазнаје "Телеграф.рс".
Инцидент је почео када је С. К., управљајући својим возилом, ударила у паркирани аутомобил у којем се налазио Р. С. (65). Према наводима свједока, након судара је дошло до оштре вербалне расправе између ово двоје учесника.
Свијет
Трамп: Преговори са Техераном могући у наредних 36 до 72 часа
Међутим, ситуација је ескалирала у тренутку када се дјевојка вратила у своје возило. Умјесто да се смири, она је намјерно усмјерила аутомобил ка Р. С. и ударила га. Колико је напад био силовит говори и податак да је повријеђеног мушкарца носила на хауби неколико метара, након чега је он пао на коловоз, а она се великом брзином удаљила са лица мјеста.
Повријеђени Р. С. је хитно превезен у Ургентни центар, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.
Друштво
Слиједи разочарење: Какво нас вријеме очекује за 1. мај
Ефикасном и брзом интервенцијом полиције, осумњичена С. К. је убрзо лоцирана и лишена слободе. Приликом хапшења, код ње је пронађена и одређена количина опојне дроге, што додатно отежава њен положај пред законом.
"Ово није била само непажња у саобраћају, већ свјесна намјера да се повриједи други учесник након баналне расправе", наводи извор близак истрази.
Против С. К. биће поднијете одговарајуће кривичне пријаве надлежном тужилаштву, а истрага ће утврдити све околности овог бруталног инцидента који је узнемирио становнике Карабурме.
