Након свађе покосила човјека: Носила га на хауби неколико метара, па побјегла

22.04.2026 17:00

Након свађе покосила човјека: Носила га на хауби неколико метара, па побјегла
Београдска полиција брзом акцијом ухапсила је С. К. (19) која је након саобраћајног удеса намјерно возилом ударила мушкарца и нанијела му тешке тјелесне повреде, сазнаје "Телеграф.рс".

Свађа прерасла у покушај убиства?

Инцидент је почео када је С. К., управљајући својим возилом, ударила у паркирани аутомобил у којем се налазио Р. С. (65). Према наводима свједока, након судара је дошло до оштре вербалне расправе између ово двоје учесника.

Међутим, ситуација је ескалирала у тренутку када се дјевојка вратила у своје возило. Умјесто да се смири, она је намјерно усмјерила аутомобил ка Р. С. и ударила га. Колико је напад био силовит говори и податак да је повријеђеног мушкарца носила на хауби неколико метара, након чега је он пао на коловоз, а она се великом брзином удаљила са лица мјеста.

Тешке повреде и наркотици

Повријеђени Р. С. је хитно превезен у Ургентни центар, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.

Ефикасном и брзом интервенцијом полиције, осумњичена С. К. је убрзо лоцирана и лишена слободе. Приликом хапшења, код ње је пронађена и одређена количина опојне дроге, што додатно отежава њен положај пред законом.

"Ово није била само непажња у саобраћају, већ свјесна намјера да се повриједи други учесник након баналне расправе", наводи извор близак истрази.

Против С. К. биће поднијете одговарајуће кривичне пријаве надлежном тужилаштву, а истрага ће утврдити све околности овог бруталног инцидента који је узнемирио становнике Карабурме.

(Телеграф.рс)

