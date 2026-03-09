Posljednje upozorenje: Direktor Granda zaprijetio Đorđu Davidu

U najnovijoj emisiji popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" došlo je do neočekivane drame kada je član žirija, roker Đorđe David, prekršio pravila koja važe u četvrtom krugu takmičenja.

Zbog ovog poteza, hitno i oštro je reagovao direktor produkcije Goran Šljivić.

Naime, pravila četvrtog kruga nalažu da žiri može da da glas za jednog, oba ili nijednog kandidata iz duela, ali jednom kada se glas dodijeli, on ne može da se povuče.

Pravi haos je nastao tokom nastupa kandidata Aleksandra Stanojevića i Azura Mehmedovića.

Rezultat doveden u pitanje

Iako su oba kandidata na kraju nastupa dobila maksimalan broj glasova, rezultat je doveden u pitanje upravo zbog poteza Đorđa Davida.

Roker je odlučio da svoj glas dodijeli tek nakon završetka pjevanja takmičara.

Direktor produkcije Goran Šljivić nije krio nezadovoljstvo i odmah je intervenisao.

"Đoletov glas možemo sad da oduzmemo, jer ga je ponovo dao poslije završetka pjevanja", izjavio je Šljivić.

"Đole je već imao jedno upozorenje u prethodnim emisijama, ovo je posljednje", dodao je.

Upozorio i ostale članove

Vidno izrevoltiran situacijom, Šljivić je uputio strogo upozorenje i ostatku žirija.

"Molim vas sve da glas dajete na vrijeme, imate 10-11 minuta, ne čekajte kraj, jer neće se priznati glas. Neka sada ostane ovako kako jeste", zaključio je direktor, odlučivši da takmičarima ipak ne oduzima dobijene poene.

Pored haosa u emisiji, podsjećamo da je javnost nedavno bila ozbiljno zabrinuta za poznatog rokera.

Đorđe David je objavio uznemirujuću fotografiju iz bolničkog kreveta, gdje je priključen na aparate. Tom prilikom je otkrio da je "ozbiljno otrovan" i opisao svoju situaciju kao "borbu za život".