Sutkinja u centru novog skandala nakon intimnog snimka

Nakon što je izbačena iz fudbala zbog kontroverznog snimka sa znatno starijim delegatom, dvadesetčetvorogodišnja Elif Kararslan se sada suočava sa ozbiljnim optužbama.

Uhapšena je u okviru velike policijske akcije usmjerene protiv prostitucije i zloupotrebe narkotika u krugovima poznatih.

Prije nego što su vlasti reagovale i ugasile njen nalog, Elif je razvila unosan biznis na Instagramu. Procjenjuje se da je mjesečno prihodovala oko 35.000 evra, zahvaljujući armiji od preko 20.000 pretplatnika koji su plaćali po dva dolara za pristup njenom ekskluzivnom sadržaju.

Uprkos tome što istražni organi njene onlajn objave direktno nazivaju opscenim i pornografskim, Elif je tokom saslušanja ostala pri svom stavu.

Ona je odlučno negirala sve optužbe, tvrdeći da sporni sadržaj ne odgovara takvim opisima i odbacujući bilo kakvu krivicu za djela koja joj se stavljaju na teret.

"Na mojim objavama su bile najviše slike u bikiniju. Instagram ne dozvoljava golotinju, a korisnici su dobrovoljno plaćali da vide taj sadržaj", branila se bivša sutkinja.

Situacija je eskalirala 11. aprila tokom racija u istanbulskim noćnim klubovima. Elif je bila jedna od 19 privedenih osoba, a analize krvi, urina i kose dodatno su otežale njen položaj. Prema medijskim navodima, testovi su pokazali prisustvo teških droga, konkretno kokaina i metamfetamina.

(Kurir)