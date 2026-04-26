Na prvi pogled fantastična ponuda: Šta se krije iza 90.000 dolara koje nudi Irska za preseljenje

Irska je nedavno privukla veliku pažnju javnosti viralnim oglasom u kojem se tvrdi da država nudi i do 90.000 dolara za preseljenje na udaljena ostrva, ali stvarni uslovi su nešto drugačiji.

Riječ je o programu koji omogućava finansijsku podršku do oko 84.000 evra za obnovu napuštenih ili derutnih kuća na izolovanim priobalnim ostrvima, bez mosta ili direktne veze s kopnom.

Cilj ove mjere nije samo privlačenje novih stanovnika, već i revitalizacija malih zajednica i očuvanje života na ostrvima koja se suočavaju s depopulacijom.

Program podrazumijeva da se nekretnine koriste za stalni boravak, a ne kao vikendice ili turistički smještaj.

Iako na prvi pogled djeluje kao idealna prilika za novi početak, život na ovim lokacijama zahtijeva prilagođavanje na izolovanost, vremenske uslove i ograničenu infrastrukturu.

Irske vlasti naglašavaju da je riječ o dugoročnoj strategiji očuvanja lokalnih zajednica, a ne o brzoj zaradi ili jednostavnom preseljenju.