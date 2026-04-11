Bivši borčevac pregazio rak, istrčao na teren i tresao mrežu

Bivši fudbaler Borca iz Banjaluke Dejan Bosančić pregazio je tešku bolest, ponovo istrčao na teren i bez milosti počeo da trese mrežu protivnika.

On je pobijedio bolest, a na teren se vratio na spektakularan način

Zaigrao je ponovo za klub u kojem je ponikao, OFK Sport, protiv gradskog rivala Vrbasa, a utakmicu je obilježio sa dva pogotka.

Njegov tim na kraju je slavio sa visokih 6:0.

Sam njegov izlazak na teren propraćen je bio grmljavinskim aplauzom navijača.

Sasvim zasluženo...