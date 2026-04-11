Bivši borčevac pregazio rak, istrčao na teren i tresao mrežu

Autor:Stevan Lulić
Komentari:0
Bivši fudbaler Borca iz Banjaluke Dejan Bosančić pregazio je tešku bolest, ponovo istrčao na teren i bez milosti počeo da trese mrežu protivnika.
On je pobijedio bolest, a na teren se vratio na spektakularan način
Zaigrao je ponovo za klub u kojem je ponikao, OFK Sport, protiv gradskog rivala Vrbasa, a utakmicu je obilježio sa dva pogotka.
Njegov tim na kraju je slavio sa visokih 6:0.
Sam njegov izlazak na teren propraćen je bio grmljavinskim aplauzom navijača.
Sasvim zasluženo...
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu